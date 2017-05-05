أعضاء مكتب "الآفانا" بالمدية يضربون عن الطعام

date 2017/05/08 views 265 comments 0
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icon-writer ب. عبد الرّحيم

دخل أعضاء المكتب الولائي يتقدّمهم متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية سيد أحمد عقابة وكذا أعضاء المكتب الولائي للحزب صبيحة الإثنين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات والتزوير الذي عرفته حسبهم تشريعيات الرّابع من ماي.

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وقال عقابة أنّه يملك محاضر مزوّرة أرقامها وكذا أخرى أسقط منها اسم حزبه.وأضاف أنّ التزوير عرف وجهين بالمدية حسبه، مؤكدا مواصلة الإضراب والتحاقه غدا بزملائه بالمكتب الوطني بالعاصمة.

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