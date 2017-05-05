التماس 7 سنوات سجنا ضده بالعاصمة القبض على "سردينة".. أخطر مموّن لخريجي السجون بالمخدرات!

خلفت تحقيقات أمنية مع مجموعة من الموقوفين سابقا بالمؤسسة العقابية في البرواقية، يشتبه في تورطهم ضمن جماعات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بأحياء المقاطعة الشرقية للعاصمة، عن كشف هوية الممون الرئيسي لهم بمادة القنب الهندي، ويتعلق الأمر بالمدعو "ر،ن"، المدعو "سردينة"، حيث تم توقيف هذا الأخير، وإيداعه رهن الحبس المؤقت بناء على تصريحات أفراد العصابة.

واستنادا لما ورد أمس في الجلسة العلنية بمحكمة الحراش بالعاصمة، حول الوقائع المتابع بها المدعو"ر،ن"، فقد باشرت مصالح الأمن مؤخرا تحرياتها عقب تلقيها معلومات بخصوص أفراد عصابة تتاجر في المخدرات بمنطقة الحراش، واستطاعت من خلال رصد تحركاتهم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق، أين أبدوا مقاومة عنيفة أثناء ذلك، فيما صرحوا خلال استجوابهم أنّ شخصًا يلقب بـ"سردينة" يبلغ من العمر 43 سنة، هو ممونهم الرئيسي بالمخدرات، التي كانوا يروجونها بأحياء منطقة الحراش وما يجاورها، والذي تعرفوا عليه أثناء تواجدهم بالمؤسسة العقابية بالبرواقية، وبناء على المواصفات التي قدمها المتهمون، القي القبض عليه، حيث طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية في حقّه.