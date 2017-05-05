ضبط 150 لاجئ سوري دخلوا إلى الجزائر قادمين من ليبيا

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية ايليزي قبل أيام، من ضبط أكثر من 150 رعية سوري كانوا على ثلاث دفعات، وذلك على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي ايليزي وورقلة، وبالضبط بكل من منطقتي أوهانت وتيافتي.

الدرك الوطني تمكن من ضبط حافلات تنقل عائلات سورية مكونة من رجال ونساء وأطفال، وذلك على ثلاث دفعات، الأولى 46 رعية، والثانية 56 رعية، والثالثة 61 رعية، فيما تم توقيف الأشخاص الذين كانوا بصدد نقلهم إلى ولاية ورقلة، أين تم تقديم الرعايا السوريين ومرافقيهم إلى محكمة ان امناس الابتدائية، حيث استفادوا من المثول الفوري، بعد توجيه تهمة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، أين تم إطلاق سراحهم، والحكم عليهم بغرامة مالية موقوفة النفاذ. فيما تم الحكم على المتهمين الجزائريين، والذين وجهت لهم جنحة نقل أجانب دون رخصة مسلمة من السلطة المخولة قانونا.