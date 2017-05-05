الناجون عاشوا الجحيم بعدما انقلب قاربهم رحلة حرقة تنتهي بهلاك شابين وإغماء البقية في عرض البحر

فتحت محكمة جنح وهران، الإثنين، ملف قضية تتعلّق بالهجرة السرية، توبع عنها كمتهمين ثلاثة أشخاص من أعمار مختلفة، بعدما نظموا رحلة هجرة غير سرية نحو أوروبا، التي انتهت بهلاك شابين غرقا، في حين نجا 11 آخرين بينهم فتاة، بعدما عاشوا الجحيم في عرض البحر، إثر انقلاب قاربهم.

قضية الحال، عالجتها محكمة جنح وهران، عن إجراءات التحقيق بعد تكييفها من جناية إلى جنحة من طرف غرفة الاتهام، أين توبع المعنيون الثلاثة بجنح تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح، القيام بتدابير لخروج أشخاص بطريقة غير شرعية خارج التراب الوطني، تعريض حياة أشخاص للخطر.

إذ، تفيد مجريات الجلسة التي حضرتها "الشروق"، والتي جاءت على لسان الفتاة التي كانت جزءا مما حصل وسط البحر، أن الواقعة تعود إلى بداية السنة الجارية، أين وصلت معلومات لأحد الشباب أثناء تواجده بشاطئ الأندلسيات بوهران، أن هناك هجرة سرية لأوروبا عبر قارب مطاطي انطلاقا من شاطئ "كاب روسو" ببلقايد شرق وهران. أين، عمد مدبرو الرحلة الممثلين في أشخاص المتابعين بالملف، على شراء محرك قارب مطاطي بـحوالي 50 مليون سنتيم، وضرب موعد رحلة الموت ليلا. وعليه، تم تناقل المعلومة، التي وصلت إلى 13 شخص جلهم في مقتبل العمر بينهم فتاة، على أساس أن مقابل الرحلة السرية نحو أوروبا هو تسعة ملايين سنتيم. ليتم التجمع كما هو مخطط بشاطئ "كاب روسو" ليلا، وينطلق المعنيون على متن القارب المطاطي في البحر، متناسين أحدهم الذي غلبه النعاس ونام، تاركين إياه بالشاطئ، إذ بعد ساعة ونصف من الإبحار نحو أحلامهم، اصطدموا بحرس السواحل، ليعمد السائق ومن معه على الرجوع خوفا من القبض عليهم، وفي حينها تسربت مياه البحر إلى القارب، الفعل الذي سبب الخوف والذعر بين أوساط الراكبين، الذين قفز إثنين منهم إلى ظلمة البحر من الفزع، ما تسبب في وفاتهما غرقا لعدم معرفتهما للسباحة، في حين بقي الآخرون متشبثون بالقارب إلى حين غرقه بالكامل، ولكن نظرا لملوحة البحر وبرودته مع اختلاطه ببنزين القارب، أخذ الجميع يفقد وعيه شيئا فشيئا، حتى أغمي على الجميع، وبقي الحال هكذا إلى حين إنقاذهم عبر قارب صيد، بعدما لمحهم أصحابه.

وعليه تم إجلاؤهم الواحد تلو الآخر، في حين قذفت أمواج البحر الغريقين إلى وجهة مجهولة.

ليلتمس، وكيل الجمهورية توقيع عقوبة في حق المتابعين، تراوحت ما بين خمس و10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم.