توقيف شاب في بلعباس يشتبه في انتمائه لـ"داعش"

أوقفت، فرقة الشرطة المتنقلة لولاية سيدي بلعباس، الإثنين، شابا في العقد الثالث من العمر، يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، المعروف بـ"داعش"، فيما لاذ آخر بالفرار على الطريق السريع المحاذي لغابة الموكسي، قرب مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية.

وقد تفطنت الوحدات الأمنية للمتهمين بحسب مصادر "الشروق"، بفضل عون الشرطة الذي كان يتولى الحراسة داخل مركز مراقبة، حيث لفت انتباهه ملابسهما الغريبة، مما دفعه إلى تنبيه عناصر الأمن التي بدورها سارعت إلى عين المكان، وألقت القبض على المشتبه به، في حين لاذ الثاني بالفرار.