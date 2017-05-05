الشاهد يهاتف سلال "العلاقات التونسية الجزائرية متينة وصلبة ولا يمكن تعكير صفوها"

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن العلاقات التاريخية التونسية الجزائرية متينة وصلبة ولا يمكن البتة تعكير صفوها. وأبلغ الشاهد، في اتصال هاتفي مع سلال، الإثنين، حرص "بلاده من أجل مزيد دفع العلاقات المتميزة مع الجزائر الشقيقة، وتطويرها في مختلف المجالات بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين والشعبين".

وأفاد بيان لمصالح الحكومة التونسية، "أن يوسف الشاهد وخلال المكالمة الهاتفية، قد هنأ نظيره عبد المالك سلال بنجاح الانتخابات التشريعية للرابع ماي"، و"التأكيد على أهمية نتائج الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت بتونس في التاسع مارس الفارط".