بين الامتناع عن الاقتراع ووضع ورقة بيضاء، رفضَ واحدٌ من كل ثلاثة فرنسيين الاختيار يوم الأحد بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في معدل قياسي منذ 1969.
وأفادت نتائج نشرتها وزارة الداخلية تتعلق بأكثر من ثمانين بالمئة من الناخبين، بأن نسبة الامتناع بلغت 24,52 بالمئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (22,63 بالمئة) والأعلى التي تسجل منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1969 (31,4 بالمئة).
وإلى جانب نسبة عدم المشاركة هذه، أحصت الوزارة عددا قياسيا من الأوراق البيضاء واللاغية تقترب من 12 بالمئة من الذين صوتوا (مقابل 6,4 بالمئة في 1969 النسبة القياسية السابقة) وتسعة بالمئة من الناخبين المسجلين.
وقالت آن جادو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لورين (شرق)، لوكالة الأنباء الفرنسية إن “هذا يعني أن واحدا من كل ثلاثة فرنسيين فضَّلوا عدم الاختيار بين المرشحين.. هذا معدَّلٌ كبير لانتخابات رئاسية”.
وهي المرة الأولى منذ 1969 التي تكون فيها نسبة المشاركة في الدورة الثانية أقل من الدورة الأولى.
وقالت جادو إن “وجود اليمين المتطرف في الدورة الثانية لم يؤد إلى تعبئة مُبالغ فيها بالمقارنة مع الدورة الأولى، خلافا لما حدث في 2002. لم يحدث وجوده صدمة لأنه كان متوقعا”.
في 2002، بلغ عدد الذين لم يدلوا بأصواتهم 28,4 بالمئة في الدورة الأولى وهي نسبة قياسية. لكن انتقال جان ماري لوبن والد مارين لوبن مؤسس حزب الجبهة الوطنية إلى الدورة الثانية أدى إلى تعبئة كثيفة للناخبين، ما سمح بخفض نسبة الذين لم يشاركوا في الاقتراع إلى 20,3 بالمئة.
أما البطاقات البيضاء أو الملغاة، فارتفاع عددها بين الدورتين أمر طبيعي. ولكن هذه المرة ارتفع أربعة أضعاف في الاقتراع الذي تغيب عنه الحزبان التقليديان الرئيسيان في الحكومة.
وقالت جادو إن “الورقة البيضاء تعتبر امتناعا مدنيا عن التصويت لأنه يعكس تمسكا بحق الانتخاب مع رفض المرشحين”.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1هذا ما فعله نتنياهو بوثيقة حماس الجديدة
2بوتين يزور مشرفه السابق في الـ"كي جي بي"
3ماكرون يدفع لوبان إلى تغيير جلدها والتخلي عن قناعاتها العنصرية
4الرئيس الفرنسي المنتخب ماكرون يبدأ تشكيل حكومته
5الاحتلال ينشر فيديو يقول إنه يظهر البرغوثي يأكل في زنزانته
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
عبد الناصر
... وماذا عن برلمان 61.75 من المائة؟
حبيب راشدين
برلمانٌ متعدِّد يمنع التجديد
جمال لعلامي
أسئلة من دون إجابات!
الفيديو
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
معدّل قياسي لم يُسجّل منذ 1969
فرنسي من كل ثلاثة صوّت بورقة بيضاء أو امتنع عن الاقتراع
ق. د
بين الامتناع عن الاقتراع ووضع ورقة بيضاء، رفضَ واحدٌ من كل ثلاثة فرنسيين الاختيار يوم الأحد بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في معدل قياسي منذ 1969.
تغطيات ذات صلة
ماكرون يلتحق بنادي أصغر قادة العالم سنا
ماكرون يدفع لوبان إلى تغيير جلدها والتخلي عن قناعاتها العنصرية
11 قتيلاً وقرابة 200 مفقود في غرق مهاجرين في المتوسط
بوتين يزور مشرفه السابق في الـ"كي جي بي"
الأمن المصري يقتل ثمانية مسلحين جنوب البلاد
وأفادت نتائج نشرتها وزارة الداخلية تتعلق بأكثر من ثمانين بالمئة من الناخبين، بأن نسبة الامتناع بلغت 24,52 بالمئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (22,63 بالمئة) والأعلى التي تسجل منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1969 (31,4 بالمئة).
وإلى جانب نسبة عدم المشاركة هذه، أحصت الوزارة عددا قياسيا من الأوراق البيضاء واللاغية تقترب من 12 بالمئة من الذين صوتوا (مقابل 6,4 بالمئة في 1969 النسبة القياسية السابقة) وتسعة بالمئة من الناخبين المسجلين.
وقالت آن جادو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لورين (شرق)، لوكالة الأنباء الفرنسية إن “هذا يعني أن واحدا من كل ثلاثة فرنسيين فضَّلوا عدم الاختيار بين المرشحين.. هذا معدَّلٌ كبير لانتخابات رئاسية”.
وهي المرة الأولى منذ 1969 التي تكون فيها نسبة المشاركة في الدورة الثانية أقل من الدورة الأولى.
وقالت جادو إن “وجود اليمين المتطرف في الدورة الثانية لم يؤد إلى تعبئة مُبالغ فيها بالمقارنة مع الدورة الأولى، خلافا لما حدث في 2002. لم يحدث وجوده صدمة لأنه كان متوقعا”.
في 2002، بلغ عدد الذين لم يدلوا بأصواتهم 28,4 بالمئة في الدورة الأولى وهي نسبة قياسية. لكن انتقال جان ماري لوبن والد مارين لوبن مؤسس حزب الجبهة الوطنية إلى الدورة الثانية أدى إلى تعبئة كثيفة للناخبين، ما سمح بخفض نسبة الذين لم يشاركوا في الاقتراع إلى 20,3 بالمئة.
أما البطاقات البيضاء أو الملغاة، فارتفاع عددها بين الدورتين أمر طبيعي. ولكن هذه المرة ارتفع أربعة أضعاف في الاقتراع الذي تغيب عنه الحزبان التقليديان الرئيسيان في الحكومة.
وقالت جادو إن “الورقة البيضاء تعتبر امتناعا مدنيا عن التصويت لأنه يعكس تمسكا بحق الانتخاب مع رفض المرشحين”.