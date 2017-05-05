دخل إيمانويل ماكرون يوم الأحد 7 ماي 2017 التاريخ من أبوابه الواسعة باعتباره أحد أصغر القادة في العالم، وقد التحق بـ"ناد" مصغر لقادة دول يبلغون أقل من 40 سنة.
في 10 ديسمبر 1848، أصبح لويس نابليون بونابرت أول رئيس منتخب للجمهورية الفرنسية في سن يناهز الأربعين عاما وثمانية أشهر. منذ ذلك الزمن لم ينتزع منه أحدٌ لقب أصغر الرؤساء الفرنسيين سنا. لكن بعد أن هزم إيمانويل ماكرون الأحد منافسته مارين لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، فقد حطّم هذا الرقم ودخل قصر الإليزي وعمره 39 سنة، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
واليوم هناك أربعة قادة فقط عبر العالم لا تتجاوز أعمارهم أربعين عاما.
فانيسا دامبروزيو
في سان مارينو، لا يوجد رئيس ولا ملك منذ 1243م، في هذه الدولة الصغرى، وهي جمهورية تحيط بها الأراضي الإيطالية، تقع على بُعد بضعة كيلومترات من سواحل ريميني، يمارس حاكمان السلطة ويطلق عليهما لقب "القبطان - الوصي" يُنتخبان على رأس الجمهورية لمدة ستة أشهر. في 1 أفريل 2017 انتخبت فانيسا دامبروزيو، عضو "اليسار الموحد"، لتحكم الجمهورية إلى جانب ميما زافولي. في سن الثامنة والعشرين، تُعتبر حاكمة أصغر خامس دولة في العالم (مساحتها 61 كم مربع فقط) وأصغر قائدة دولة في العالم سنا.
كيم جونغ أون
تسلّم كيم جونغ أون مقاليد السلطة في كوريا الشمالية في ديسمبر 2011 إثر وفاة والده. لم يكن يبلغ حينها سوى 28 سنة من العمر. يبلغ "الديكتاتور" الكوري الشمالي اليوم 33 سنة من العمر، ويركز السلطة بين يديه. فهو القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، والقائد الأعلى للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية، ورئيس مجلس شؤون الدولة ورئيس حزب العمل الكوري.
تميم بن حمد آل ثاني
في 25 جوان 2013، صار تميم بن حمد آل ثاني أميرَ قطر بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة. يعدّ أميرُ قطر أصغر حاكم في العالم العربي، وهو أبٌ لتسعة أطفال، ويبلغ اليوم من العمر 36 سنة. اشتهر في فرنسا إذ يملك نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، وإن كان من مشجعي نادي مانشتر يونايتد.
جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك
يعدّ جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك، 37 سنة، خامس ملك ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في مملكة بوتان. تربّع الملك (ولقبه الملك التنين لأراضي "تنين البرق") على العرش منذ سنة 2006، لكن مراسِم تسليمه السلطة رسميا لم تُعقد سوى في سنة 2008. يحكم جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك هذا البلد الصغير الواقع بين الصين والهند إلى جانب زوجته جيتسون بيرما. وهما الزوجان اللذان تلقبهما الصحافة الدولية بـ"كيت وويليام الهيمالايا" (في إشارة إلى الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت).
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ماكرون يلتحق بنادي أصغر قادة العالم سنا
ق. د
دخل إيمانويل ماكرون يوم الأحد 7 ماي 2017 التاريخ من أبوابه الواسعة باعتباره أحد أصغر القادة في العالم، وقد التحق بـ"ناد" مصغر لقادة دول يبلغون أقل من 40 سنة.
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في 10 ديسمبر 1848، أصبح لويس نابليون بونابرت أول رئيس منتخب للجمهورية الفرنسية في سن يناهز الأربعين عاما وثمانية أشهر. منذ ذلك الزمن لم ينتزع منه أحدٌ لقب أصغر الرؤساء الفرنسيين سنا. لكن بعد أن هزم إيمانويل ماكرون الأحد منافسته مارين لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، فقد حطّم هذا الرقم ودخل قصر الإليزي وعمره 39 سنة، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
واليوم هناك أربعة قادة فقط عبر العالم لا تتجاوز أعمارهم أربعين عاما.
فانيسا دامبروزيو
في سان مارينو، لا يوجد رئيس ولا ملك منذ 1243م، في هذه الدولة الصغرى، وهي جمهورية تحيط بها الأراضي الإيطالية، تقع على بُعد بضعة كيلومترات من سواحل ريميني، يمارس حاكمان السلطة ويطلق عليهما لقب "القبطان - الوصي" يُنتخبان على رأس الجمهورية لمدة ستة أشهر. في 1 أفريل 2017 انتخبت فانيسا دامبروزيو، عضو "اليسار الموحد"، لتحكم الجمهورية إلى جانب ميما زافولي. في سن الثامنة والعشرين، تُعتبر حاكمة أصغر خامس دولة في العالم (مساحتها 61 كم مربع فقط) وأصغر قائدة دولة في العالم سنا.
كيم جونغ أون
تسلّم كيم جونغ أون مقاليد السلطة في كوريا الشمالية في ديسمبر 2011 إثر وفاة والده. لم يكن يبلغ حينها سوى 28 سنة من العمر. يبلغ "الديكتاتور" الكوري الشمالي اليوم 33 سنة من العمر، ويركز السلطة بين يديه. فهو القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، والقائد الأعلى للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية، ورئيس مجلس شؤون الدولة ورئيس حزب العمل الكوري.
تميم بن حمد آل ثاني
في 25 جوان 2013، صار تميم بن حمد آل ثاني أميرَ قطر بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة. يعدّ أميرُ قطر أصغر حاكم في العالم العربي، وهو أبٌ لتسعة أطفال، ويبلغ اليوم من العمر 36 سنة. اشتهر في فرنسا إذ يملك نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، وإن كان من مشجعي نادي مانشتر يونايتد.
جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك
يعدّ جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك، 37 سنة، خامس ملك ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في مملكة بوتان. تربّع الملك (ولقبه الملك التنين لأراضي "تنين البرق") على العرش منذ سنة 2006، لكن مراسِم تسليمه السلطة رسميا لم تُعقد سوى في سنة 2008. يحكم جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك هذا البلد الصغير الواقع بين الصين والهند إلى جانب زوجته جيتسون بيرما. وهما الزوجان اللذان تلقبهما الصحافة الدولية بـ"كيت وويليام الهيمالايا" (في إشارة إلى الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كيت).