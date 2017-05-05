انتخابات 7 ماي أدخلته التاريخ ماكرون يلتحق بنادي أصغر قادة العالم سنا

دخل إيمانويل ماكرون يوم الأحد 7 ماي 2017 التاريخ من أبوابه ‏الواسعة باعتباره أحد أصغر القادة في العالم، وقد التحق بـ"ناد" مصغر ‏لقادة دول يبلغون أقل من 40 سنة‎.‎

في 10 ديسمبر 1848، أصبح لويس نابليون بونابرت أول رئيس ‏منتخب للجمهورية الفرنسية في سن يناهز الأربعين عاما وثمانية ‏أشهر. منذ ذلك الزمن لم ينتزع منه أحدٌ لقب أصغر الرؤساء الفرنسيين ‏سنا. لكن بعد أن هزم إيمانويل ماكرون الأحد منافسته مارين لوبان ‏في‎ ‎الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية‎ ‎الفرنسية 2017، فقد حطّم ‏هذا الرقم ودخل قصر الإليزي وعمره 39 سنة، ليصبح بذلك أصغر ‏رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.‏

واليوم هناك أربعة قادة فقط عبر العالم لا تتجاوز أعمارهم أربعين ‏عاما‎.‎

فانيسا دامبروزيو

في سان مارينو، لا يوجد رئيس ولا ملك منذ 1243م، في هذه الدولة ‏الصغرى، وهي جمهورية تحيط بها الأراضي الإيطالية، تقع على بُعد ‏بضعة كيلومترات من سواحل ريميني، يمارس حاكمان السلطة ويطلق ‏عليهما لقب "القبطان - الوصي" يُنتخبان على رأس الجمهورية لمدة ‏ستة أشهر. في 1 أفريل 2017 انتخبت فانيسا دامبروزيو، عضو ‏‏"اليسار الموحد"، لتحكم الجمهورية إلى جانب ميما زافولي. في سن ‏الثامنة والعشرين، تُعتبر حاكمة أصغر خامس دولة في العالم (مساحتها ‏‏61 كم مربع فقط) وأصغر قائدة دولة في العالم سنا‎.‎

كيم جونغ أون‎

تسلّم كيم جونغ أون مقاليد السلطة في‎ ‎كوريا الشمالية‎ ‎في ديسمبر ‏‏2011 إثر وفاة والده. لم يكن يبلغ حينها سوى 28 سنة من العمر. ‏يبلغ "الديكتاتور" الكوري الشمالي اليوم 33 سنة من العمر، ويركز ‏السلطة بين يديه. فهو القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، والقائد ‏الأعلى للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية، ورئيس مجلس شؤون ‏الدولة ورئيس حزب العمل الكوري.‏

تميم بن حمد آل ثاني

في 25 جوان 2013، صار تميم بن حمد آل ثاني أميرَ قطر بعد تنازل ‏والده حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة. يعدّ أميرُ قطر أصغر حاكم ‏في العالم العربي، وهو أبٌ لتسعة أطفال، ويبلغ اليوم من العمر 36 ‏سنة. اشتهر في فرنسا إذ يملك نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، ‏وإن كان من مشجعي نادي مانشتر يونايتد‎.‎

جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك

يعدّ جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك، 37 سنة، خامس ملك ينتمي إلى ‏الأسرة الحاكمة في مملكة بوتان. تربّع الملك (ولقبه الملك التنين ‏لأراضي "تنين البرق") على العرش منذ سنة 2006، لكن مراسِم ‏تسليمه السلطة رسميا لم تُعقد سوى في سنة 2008. يحكم جيغمه ‏خيسار نمجيل وانغشاك هذا البلد الصغير الواقع بين الصين والهند إلى ‏جانب زوجته جيتسون بيرما. وهما الزوجان اللذان تلقبهما الصحافة ‏الدولية بـ"كيت وويليام الهيمالايا" (في إشارة إلى الأمير البريطاني ‏وليام وزوجته الأميرة كيت)‏‎.‎