كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والأشغال العمومية بالنيابة، عبد المالك بوضياف، أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع نقابات القطاع 19، من اجل التحاور والنقاش والخروج بالحلول المناسبة حول مطالب منتسبي القطاع.
وقال بوضياف خلال زيارة وفد وزاري ضم أربعة وزراء رفقة والي العاصمة بمناسبة إحياء ذكرى 8 ماي 1945، أن باب وزارته مفتوح أمام كل النقابات ولم يتم إقصاء أي ممثلي عن العمال، مشيرا في ذات السياق أنه يتم حاليا تزويد كل العيادات المتعددة الخدمات بقاعات استشفاء صغيرة تضم أسرة، من اجل تقليص الضغط على المستشفيات الكبرى وتكريس جوارية العلاج لدى المواطن.
وبخصوص شرائح قياس الدم الخاصة بمرضى السكري، أشار بوضياف أن مشكل التذبذب المسجل في السابق قد حل نهائيا ولم يعد مطروحا في الوقت الراهن.
وبرر وزير النقل بالنيابة تأخر إعادة إطلاق خط السكة الحديدية الرابط بين العاصمة وتونس إلى مشكل تقني حال دون إطلاقه، واعدا بإعادة إطلاقه في الأيام القلية المقبلة فور الانتهاء من الأشغال.
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بوضياف: أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل النقابات
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والأشغال العمومية بالنيابة، عبد المالك بوضياف، أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع نقابات القطاع 19، من اجل التحاور والنقاش والخروج بالحلول المناسبة حول مطالب منتسبي القطاع.
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وقال بوضياف خلال زيارة وفد وزاري ضم أربعة وزراء رفقة والي العاصمة بمناسبة إحياء ذكرى 8 ماي 1945، أن باب وزارته مفتوح أمام كل النقابات ولم يتم إقصاء أي ممثلي عن العمال، مشيرا في ذات السياق أنه يتم حاليا تزويد كل العيادات المتعددة الخدمات بقاعات استشفاء صغيرة تضم أسرة، من اجل تقليص الضغط على المستشفيات الكبرى وتكريس جوارية العلاج لدى المواطن.
وبخصوص شرائح قياس الدم الخاصة بمرضى السكري، أشار بوضياف أن مشكل التذبذب المسجل في السابق قد حل نهائيا ولم يعد مطروحا في الوقت الراهن.
وبرر وزير النقل بالنيابة تأخر إعادة إطلاق خط السكة الحديدية الرابط بين العاصمة وتونس إلى مشكل تقني حال دون إطلاقه، واعدا بإعادة إطلاقه في الأيام القلية المقبلة فور الانتهاء من الأشغال.