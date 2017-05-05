الشرطة في حالة استنفار بسبب إنذار كاذب بايليزي

شهدت مدينة ايليزي ليلة الأحد إلى الاثنين، حالة استنفار قصوى لأفراد الشرطة، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود إرهابيين متسللين، ويتجولون وسط المدينة بالزى المدني، وإمكانية قيامهم بعمل إرهابي..

لتقوم مختلف مصالح الأمن الوطني بايليزي، بالانتشار في المناطق المشتبه فيها، وذلك في ظرف قياسي خاصة بحي الوئام، من خلال التكثيف من الدوريات الراكبة والراجلة بالمنطقة، وزيادة نشر الأفراد، تحسبا لأي طارئ محتمل الحدوث، وهو ما لاحظه المواطنون بشكل واضح، وحسب ما يتوفر لدى الشروق من معلومات، ليتبين بأنه إنذار كاذب، فيما تبقى الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية في حالة تأهب، تحسبا لأي طارئ مماثل، خاصة أن ولاية ايليزي تربطها حدود مع دولة ليبيا التي تشهد أزمة أمنية، على شريط طوله يفوق 1100 كيلومتر.