فضل تحالف حركة مجتمع السلم التريث، للفصل في ملف عودته إلى الحكومة، وقرر حساب خطواته جيدا، قبل البت في الموضوع، لاعتقاده بأن الجهاز التنفيذي القادم، لن يعمر طويلا، وسيكون على وقع الرئاسيات القادمة.
وقدم القيادي ناصر حمدادوش، قراءة حول حظوظ ومواقف تشكيلته السياسية من الحكومة المقبلة، وقال في منشور له على صفحته في الفايسبوك "لسنا متهافتين على المشاركة في الحكومة القادمة"، لأن هناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة لتحديد الموقف السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها: نتائج الانتخابات ونزاهتها. وذكر المتحدث أن مجريات إشراف السلطة على العملية الانتخابية أثبتت بأنها غير جادّة في احترام الإرادة الشعبية وتوفير شروط التوافق السياسي على المرحلة المقبلة، ومنها "الحكومة".
ويرى صاحب المنشور أن "الحكومة المقبلة ستكون على خلفية الطموحات الرئاسية وصراع العصب حولها، وليس على أساس خدمة الشعب وتحقيق التنمية وتجاوز الأزمة"، مشيرا إلى "أن حمس لطالما تعاملت مع شروط المشاركة في الحكومة بعلمية وواقعية سياسية، وبالتالي يصعب عليها اتخاذ أيّ قراٍر في هذا الاتجاه بهذه البساطة والسهولة".
ويعتقد النائب: "الظاهر أنه لا تزال هناك أزمة ثقة بين الحركة والسلطة، حتى يتم الإصرار علينا بالمشاركة فيها، والدليل على ذلك: هذا التزوير الفاضح، والبلطجة الممجوجة، واستهداف المعاقل الطبيعية للحركة، والاستخفاف بإرادة الشعب وتوجّهاته العامة".
وقال متصدر قائمة جيجل في التشريعيات، إن تجربة الحملة الانتخابية والاحتكاك المباشر مع المواطن أثبتت هوّة كبيرة بين الشعب والسلطة، فلا يمكن لحركة الشيخ نحناح أن تتورط -حسبه- في حكومة فاشلة مسبقا، لأن الذي فشل زمن البحبوحة المالية لا يمكنه أن ينجح في زمن التقشّف والأزمة المالية الحادّة، في ظلّ أغلبية صامتة مقاطعة ومستقيلة، وجزء من المشاركين انهارت عندهم القيم التي يُختار على أساسها الرجال والبرامج والمواقف..".
وفي تحليله دائما يرى القيادي في حمس، أن "الحكومة القادمة قد لا تعمّر طويلا، فهي تطبخ على وقع الرئاسيات القادمة، والتي قد تكون رئاسيات مسبقة"، ليتابع "جزء من موقفنا منها –الحكومة- لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المدى الزمني الذي يستوعب هذا الاستحقاق، وهل نحن معنيون به؟ أم لابد أن ننخرط في تحالفات إستراتيجية - من الآن - على أساسه؟ وقد يكون من العبث المشاركة في حكومة قبل الرئاسيات".
ويبدو منشور ناصر حمدادوش، وكأنه رد ضمني على منشور لرئيس الحركة الأسبق، أبو جرة سلطاني، الذي دعا قيادة حزبه وكل التشكيلات السياسية الأخرى الخاسرة في الانتخابات التشريعية إلى بحث بدائل جديدة لإنقاذ خطها السياسي وأهدافها المسطرة في ضوء نتائج تشريعيات الرابع ماي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1هذا عدد أثرياء الجزائر!
2الوزير التونسي يعتذر للجزائريين
3المجلس الدستوري يرفع رصيد الأرندي إلى 100 مقعد
4"أعياد المسيحيين واليهود في الجزائر عطل مدفوعة الأجر"
5الجزائر و"حكومة الوفاق" تعترفان بالماريشال حفتر قائدا عاما للجيش الليبي
Français English
الرأي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
الفيديو
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
تنبأوا بأن الحكومة القادمة مؤقتة وستكون على وقع الرئاسيات
الإسلاميون يحسبون خطواتهم في طريقهم نحو الإستوزار
إيمان عويمر
فضل تحالف حركة مجتمع السلم التريث، للفصل في ملف عودته إلى الحكومة، وقرر حساب خطواته جيدا، قبل البت في الموضوع، لاعتقاده بأن الجهاز التنفيذي القادم، لن يعمر طويلا، وسيكون على وقع الرئاسيات القادمة.
تغطيات ذات صلة
الحكومة والبرلمان مطالبان بإعادة فتح ملف الذاكرة
دول الجوار ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا
ماذا بعد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا؟
"الجزائر فرنسية" لا تزال تسكن عقول نواب وسيناتورات فرنسا!
جزائريون عالقون في ألمانيا بسبب أخطاء في شهادات الميلاد
وقدم القيادي ناصر حمدادوش، قراءة حول حظوظ ومواقف تشكيلته السياسية من الحكومة المقبلة، وقال في منشور له على صفحته في الفايسبوك "لسنا متهافتين على المشاركة في الحكومة القادمة"، لأن هناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة لتحديد الموقف السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها: نتائج الانتخابات ونزاهتها. وذكر المتحدث أن مجريات إشراف السلطة على العملية الانتخابية أثبتت بأنها غير جادّة في احترام الإرادة الشعبية وتوفير شروط التوافق السياسي على المرحلة المقبلة، ومنها "الحكومة".
ويرى صاحب المنشور أن "الحكومة المقبلة ستكون على خلفية الطموحات الرئاسية وصراع العصب حولها، وليس على أساس خدمة الشعب وتحقيق التنمية وتجاوز الأزمة"، مشيرا إلى "أن حمس لطالما تعاملت مع شروط المشاركة في الحكومة بعلمية وواقعية سياسية، وبالتالي يصعب عليها اتخاذ أيّ قراٍر في هذا الاتجاه بهذه البساطة والسهولة".
ويعتقد النائب: "الظاهر أنه لا تزال هناك أزمة ثقة بين الحركة والسلطة، حتى يتم الإصرار علينا بالمشاركة فيها، والدليل على ذلك: هذا التزوير الفاضح، والبلطجة الممجوجة، واستهداف المعاقل الطبيعية للحركة، والاستخفاف بإرادة الشعب وتوجّهاته العامة".
وقال متصدر قائمة جيجل في التشريعيات، إن تجربة الحملة الانتخابية والاحتكاك المباشر مع المواطن أثبتت هوّة كبيرة بين الشعب والسلطة، فلا يمكن لحركة الشيخ نحناح أن تتورط -حسبه- في حكومة فاشلة مسبقا، لأن الذي فشل زمن البحبوحة المالية لا يمكنه أن ينجح في زمن التقشّف والأزمة المالية الحادّة، في ظلّ أغلبية صامتة مقاطعة ومستقيلة، وجزء من المشاركين انهارت عندهم القيم التي يُختار على أساسها الرجال والبرامج والمواقف..".
وفي تحليله دائما يرى القيادي في حمس، أن "الحكومة القادمة قد لا تعمّر طويلا، فهي تطبخ على وقع الرئاسيات القادمة، والتي قد تكون رئاسيات مسبقة"، ليتابع "جزء من موقفنا منها –الحكومة- لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المدى الزمني الذي يستوعب هذا الاستحقاق، وهل نحن معنيون به؟ أم لابد أن ننخرط في تحالفات إستراتيجية - من الآن - على أساسه؟ وقد يكون من العبث المشاركة في حكومة قبل الرئاسيات".
ويبدو منشور ناصر حمدادوش، وكأنه رد ضمني على منشور لرئيس الحركة الأسبق، أبو جرة سلطاني، الذي دعا قيادة حزبه وكل التشكيلات السياسية الأخرى الخاسرة في الانتخابات التشريعية إلى بحث بدائل جديدة لإنقاذ خطها السياسي وأهدافها المسطرة في ضوء نتائج تشريعيات الرابع ماي.