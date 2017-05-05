وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يطبق الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف بدعم من روسيا في محادثات موازية في أستانة عاصمة كازاخستان بشأن مناطق التهدئة، بالكامل.
وأضاف أن الالتزام به سيوفر جواً بناء أكثر لإجراء المزيد من المفاوضات.
وكانت موسكو قد وصفت الوضع داخل المناطق الأربع المقترحة بأنه مستقر.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الاثنين، إن دمشق ستلتزم بخطة روسيا لإقامة هذه المناطق إذا التزم بها مسلحو المعارضة، مضيفاً أن على الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار المساعدة في إخراج المتشددين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأضاف المعلم: "لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.. الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق".
وقال المعلم، إن محادثات السلام المنفصلة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة في جنيف لا تحرز تقدماً، مضيفاً "مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر في بلدها سوريا بدلاً من تلقيها تعليمات من مشغليها. وحتى يحين ذلك الوقت فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم.. البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية".
ولكن المعارضة تنتقد مثل هذه الاتفاقات، قائلة إن الحكومة تفرضها على المدنيين باستخدام أساليب الحصار. وتقول الأمم المتحدة، إن إجلاء بعض الناس تماشياً مع هذه الاتفاقات شكل من أشكال التهجير القسري.
مغادرة برزة
وبدأ مسلحون في المعارضة السورية، هم وأسرهم، مغادرة حي برزة في العاصمة السورية دمشق لأول مرة، الاثنين، وسيمهد هذا لاستعادة الحكومة السيطرة الكاملة على العاصمة.
ونقل التلفزيون السوري عن محافظ دمشق قوله، إن الدفعة الأولى المكونة من 1022 شخصاً، من بينهم 568 مسلحاً، غادروا برزة، الاثنين.
وأضافت محطة التلفزيون، أن عملية الإجلاء قد تستغرق خمسة أيام، وأن من أراد البقاء من المسلحين سوف تسجل الحكومة أسماءهم.
ويتوجه من غادروا المنطقة إلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون، شمال غربي سوريا.
وقد توصل الجانبان إلى اتفاق الإجلاء في وقت متأخر الأحد، وقد تجمع العشرات في برزة بدءاً من صباح الاثنين.
وقد بدأت عملية الإجلاء بعد أيام من توصل روسيا وإيران اللتين تدعمان الحكومة السورية، وتركيا التي تساند بعض فصائل المعارضة المسلحة إلى اتفاق وتوقيع الاتفاق الخاص بـ"مناطق التهدئة" التي ستتوقف فيها قوات الحكومة ومسلحو المعارضة عن أي أعمال عدائية.
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جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف
بي بي سي - الشروق أونلاين
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين، إنه سيدعو إلى عقد جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف لحل الصراع في سوريا في 16 ماي الجاري.
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وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يطبق الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف بدعم من روسيا في محادثات موازية في أستانة عاصمة كازاخستان بشأن مناطق التهدئة، بالكامل.
وأضاف أن الالتزام به سيوفر جواً بناء أكثر لإجراء المزيد من المفاوضات.
وكانت موسكو قد وصفت الوضع داخل المناطق الأربع المقترحة بأنه مستقر.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الاثنين، إن دمشق ستلتزم بخطة روسيا لإقامة هذه المناطق إذا التزم بها مسلحو المعارضة، مضيفاً أن على الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار المساعدة في إخراج المتشددين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأضاف المعلم: "لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.. الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق".
وقال المعلم، إن محادثات السلام المنفصلة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة في جنيف لا تحرز تقدماً، مضيفاً "مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر في بلدها سوريا بدلاً من تلقيها تعليمات من مشغليها. وحتى يحين ذلك الوقت فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم.. البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية".
ولكن المعارضة تنتقد مثل هذه الاتفاقات، قائلة إن الحكومة تفرضها على المدنيين باستخدام أساليب الحصار. وتقول الأمم المتحدة، إن إجلاء بعض الناس تماشياً مع هذه الاتفاقات شكل من أشكال التهجير القسري.
مغادرة برزة
وبدأ مسلحون في المعارضة السورية، هم وأسرهم، مغادرة حي برزة في العاصمة السورية دمشق لأول مرة، الاثنين، وسيمهد هذا لاستعادة الحكومة السيطرة الكاملة على العاصمة.
ونقل التلفزيون السوري عن محافظ دمشق قوله، إن الدفعة الأولى المكونة من 1022 شخصاً، من بينهم 568 مسلحاً، غادروا برزة، الاثنين.
وأضافت محطة التلفزيون، أن عملية الإجلاء قد تستغرق خمسة أيام، وأن من أراد البقاء من المسلحين سوف تسجل الحكومة أسماءهم.
ويتوجه من غادروا المنطقة إلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون، شمال غربي سوريا.
وقد توصل الجانبان إلى اتفاق الإجلاء في وقت متأخر الأحد، وقد تجمع العشرات في برزة بدءاً من صباح الاثنين.
وقد بدأت عملية الإجلاء بعد أيام من توصل روسيا وإيران اللتين تدعمان الحكومة السورية، وتركيا التي تساند بعض فصائل المعارضة المسلحة إلى اتفاق وتوقيع الاتفاق الخاص بـ"مناطق التهدئة" التي ستتوقف فيها قوات الحكومة ومسلحو المعارضة عن أي أعمال عدائية.