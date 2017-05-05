قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، الثلاثاء، إنه سيتم توزيع طرود ومساعدات غذائية بقيمة مالية موحدة تقدر بـ5 آلاف دينار جزائري على الأقل، مشيرة إلى استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة.
وكشفت الوزيرة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى"، أن الوصاية قامت بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة، وقالت "كنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا".
وأضافت بأنه "تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية".
ولدى حديثها عن التقرير الذي عرضته الجزائر بجنيف أمام الدورة الـ 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة، أبرزت وزيرة التضامن أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، وكذا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
وأعلنت مونية مسلم أن الوزارة بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
وكشفت الوزيرة عن انطلاق "برنامج على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين"، مضيفة أنه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لإثرائه للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبرت الوزيرة أن هذا البرنامج هام، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدر الكافي.
وفي السياق، أضاقت مونية مسلم أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مؤكدة على عمل الوزارة على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1هذا عدد أثرياء الجزائر!
2الوزير التونسي يعتذر للجزائريين
3المجلس الدستوري يرفع رصيد الأرندي إلى 100 مقعد
4"أعياد المسيحيين واليهود في الجزائر عطل مدفوعة الأجر"
5الجزائر و"حكومة الوفاق" تعترفان بالماريشال حفتر قائدا عاما للجيش الليبي
Français English
الرأي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
خلال شهر رمضان
مساعدات بقيمة مالية موحدة للمعوزين
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، الثلاثاء، إنه سيتم توزيع طرود ومساعدات غذائية بقيمة مالية موحدة تقدر بـ5 آلاف دينار جزائري على الأقل، مشيرة إلى استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة.
تغطيات ذات صلة
مساعدات بقيمة مالية موحدة للمعوزين
الحكومة والبرلمان مطالبان بإعادة فتح ملف الذاكرة
دول الجوار ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا
ماذا بعد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا؟
"الجزائر فرنسية" لا تزال تسكن عقول نواب وسيناتورات فرنسا!
وكشفت الوزيرة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى"، أن الوصاية قامت بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة، وقالت "كنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا".
وأضافت بأنه "تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية".
ولدى حديثها عن التقرير الذي عرضته الجزائر بجنيف أمام الدورة الـ 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة، أبرزت وزيرة التضامن أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، وكذا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
وأعلنت مونية مسلم أن الوزارة بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
وكشفت الوزيرة عن انطلاق "برنامج على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين"، مضيفة أنه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لإثرائه للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبرت الوزيرة أن هذا البرنامج هام، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدر الكافي.
وفي السياق، أضاقت مونية مسلم أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مؤكدة على عمل الوزارة على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل.