وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية، أنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب فور الإعلان الرسمي عن فوزه من قبل لجنة الانتخابات الوطنية في اجتماعها المقرر عقده صباح الأربعاء، وهو إجراء مختلف عن الانتخابات السابقة.
وأفادت لجنة الانتخابات، بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التاسعة عشر، عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، (00:00 ت.غ) بلغت 63.7 في المائة، بحسب الوكالة ذاتها.
ويتنافس 13 مرشحاً للفوز بالرئاسة، فيما يتصدر مرشح الحزب الديمقراطي المعارض، مون جيه إن، استطلاعات الرأي بحوالي 42 في المائة من الأصوات، وأبرز منافسيه هونغ جون بيو، عن حزب "كوريا للحرية" المحافظ (الحزب الحاكم السابق)، ورجل الأعمال آن تشول سو، عن حزب الشعب حزب يسار الوسط.
وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلاد صباح الثلاثاء، في 13 ألف و964 مركز اقتراع على الصعيد الوطني، وفقاً للجنة الانتخابات الوطنية.
وأظهر استطلاع الرأي الأخير حول الانتخابات الرئاسية في البلاد، الذي صدر يوم 3 ماي الجاري، أن "هونغ" و"آن" تعادلا بـ18.6 في المائة في المركز الثاني، بينما تصدر "مون" السباق الرئاسي بواقع 42.4 في المائة.
ويضم سجل الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، 42.4 مليون شخص أو 82 في المائة من أصل 51 مليون نسمة في البلاد، مما يمثل أكبر عدد من الناخبين في تاريخ البلاد.
وشارك أكثر من 25 مليون ناخب من العدد الإجمالي، ويشمل العدد الذين شاركوا في التصويت المبكر خلال يومي 4 و5 من الشهر الجاري، حيث بلغت نسبة التصويت 26.1 في المائة.
وتحظى الانتخابات باهتمام عالمي، لأن نتيجتها ستحدد مستقبل العلاقة مع كوريا الشمالية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق وحرباً كلامية بين بيونغ يانغ من جهة وواشنطن وسيول من جهة أخرى.
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بدء التصويت في انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية
الأناضول - الشروق أونلاين
فتحت مراكز الاقتراع في كوريا الجنوبية أبوابها، الثلاثاء، للتصويت في الانتخابات الرئاسية بعد عزل الرئيسة السابقة بارك غيون هي، إثر فضيحة فساد.
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وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية، أنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب فور الإعلان الرسمي عن فوزه من قبل لجنة الانتخابات الوطنية في اجتماعها المقرر عقده صباح الأربعاء، وهو إجراء مختلف عن الانتخابات السابقة.
وأفادت لجنة الانتخابات، بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التاسعة عشر، عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، (00:00 ت.غ) بلغت 63.7 في المائة، بحسب الوكالة ذاتها.
ويتنافس 13 مرشحاً للفوز بالرئاسة، فيما يتصدر مرشح الحزب الديمقراطي المعارض، مون جيه إن، استطلاعات الرأي بحوالي 42 في المائة من الأصوات، وأبرز منافسيه هونغ جون بيو، عن حزب "كوريا للحرية" المحافظ (الحزب الحاكم السابق)، ورجل الأعمال آن تشول سو، عن حزب الشعب حزب يسار الوسط.
وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلاد صباح الثلاثاء، في 13 ألف و964 مركز اقتراع على الصعيد الوطني، وفقاً للجنة الانتخابات الوطنية.
وأظهر استطلاع الرأي الأخير حول الانتخابات الرئاسية في البلاد، الذي صدر يوم 3 ماي الجاري، أن "هونغ" و"آن" تعادلا بـ18.6 في المائة في المركز الثاني، بينما تصدر "مون" السباق الرئاسي بواقع 42.4 في المائة.
ويضم سجل الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، 42.4 مليون شخص أو 82 في المائة من أصل 51 مليون نسمة في البلاد، مما يمثل أكبر عدد من الناخبين في تاريخ البلاد.
وشارك أكثر من 25 مليون ناخب من العدد الإجمالي، ويشمل العدد الذين شاركوا في التصويت المبكر خلال يومي 4 و5 من الشهر الجاري، حيث بلغت نسبة التصويت 26.1 في المائة.
وتحظى الانتخابات باهتمام عالمي، لأن نتيجتها ستحدد مستقبل العلاقة مع كوريا الشمالية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق وحرباً كلامية بين بيونغ يانغ من جهة وواشنطن وسيول من جهة أخرى.