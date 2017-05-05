قال بريطاني حاول الاستيلاء على سلاح رجل أمن لإطلاق النار على دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في 2016، إنه حاول القيام بذلك بعد أن "سمع أصواتاً" تطلب منه ذلك.
وكان مايكل ستانفورد (21 عاماً) في لاس فيغاس على بعد أمتار من المرشح الجمهوري، الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة، عندما حاول الاستيلاء على السلاح قبل السيطرة عليه وتوقيفه، في 18 جوان 2016.
وحُكم على الشاب الذي يعاني من اضطراب في السلوك بالسجن سنة، وخرج من السجن الأسبوع الماضي بعد تخفيف العقوبة لحسن سلوكه، وعاد الخميس إلى المملكة المتحدة وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية التي قابلته.
ونقلت عنه الصحيفة، الثلاثاء، قوله: "كنت أسمع أصواتاً تطلب مني قتل دونالد ترامب. استمر الأمر فترة وأصبح أقوى وأكثر تكراراً، ثم تحول إلى صراخ".
وأضاف: "كان أصدقائي يقولون إنه ينبغي وقف ترامب، إنه سيدمر البلد. عندما عرفت أنه سيتحدث في لاس فيغاس قررت أن أذهب وأن أفعل شيئاً بنفسي".
تدرب الشاب على إطلاق النار قبل يوم من التجمع، وحضر إلى المكان قبل ساعات ليكون قريباً من المنصة.
وأضاف أنه يشعر اليوم "بالاشمئزاز" مما فعله، ولكنه "سعيد لأن أحداً لم يُصب".
وطالبت أمه لين، التي لم تتمكن من منعه من السفر إلى الولايات المتحدة للقاء صديقته، بقوانين تُعزز موقف الأهل الذين يعاني أولادهم من اضطرابات ذهنية حتى يتمكنوا من حمايتهم بعد بلوغهم سن الرشد.
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صحيفة ذي صن
بريطاني حاول اغتيال ترامب يكشف سر قيامه بذلك
وكالات - الشروق أونلاين
قال بريطاني حاول الاستيلاء على سلاح رجل أمن لإطلاق النار على دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في 2016، إنه حاول القيام بذلك بعد أن "سمع أصواتاً" تطلب منه ذلك.
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وكان مايكل ستانفورد (21 عاماً) في لاس فيغاس على بعد أمتار من المرشح الجمهوري، الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة، عندما حاول الاستيلاء على السلاح قبل السيطرة عليه وتوقيفه، في 18 جوان 2016.
وحُكم على الشاب الذي يعاني من اضطراب في السلوك بالسجن سنة، وخرج من السجن الأسبوع الماضي بعد تخفيف العقوبة لحسن سلوكه، وعاد الخميس إلى المملكة المتحدة وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية التي قابلته.
ونقلت عنه الصحيفة، الثلاثاء، قوله: "كنت أسمع أصواتاً تطلب مني قتل دونالد ترامب. استمر الأمر فترة وأصبح أقوى وأكثر تكراراً، ثم تحول إلى صراخ".
وأضاف: "كان أصدقائي يقولون إنه ينبغي وقف ترامب، إنه سيدمر البلد. عندما عرفت أنه سيتحدث في لاس فيغاس قررت أن أذهب وأن أفعل شيئاً بنفسي".
تدرب الشاب على إطلاق النار قبل يوم من التجمع، وحضر إلى المكان قبل ساعات ليكون قريباً من المنصة.
وأضاف أنه يشعر اليوم "بالاشمئزاز" مما فعله، ولكنه "سعيد لأن أحداً لم يُصب".
وطالبت أمه لين، التي لم تتمكن من منعه من السفر إلى الولايات المتحدة للقاء صديقته، بقوانين تُعزز موقف الأهل الذين يعاني أولادهم من اضطرابات ذهنية حتى يتمكنوا من حمايتهم بعد بلوغهم سن الرشد.