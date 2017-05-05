أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الثلاثاء، على "العلاقة الوثيقة التي تجمع بين ليبيا والجزائر"، وهذا ما ترجمته كما أوضح "زيارة الوزير، عبد القادر مساهل إلى الأراضي الليبية والتي كانت ناجحة".
وأضاف السراج في تصريح عقب وصوله إلى الجزائر في زيارة عمل بأن "زيارة مساهل محل ترحيب وتقدير وتعبر عن العلاقات الحقيقية بين الأشقاء العرب".
وعن زيارته للجزائر، قال المسؤول الليبي إنها "تندرج في إطار اللقاءات المستمرة بين الجزائر وليبيا"، منوها بجهود الجزائر لإيجاد حلول ناجعة للأزمة في ليبيا". كما أشار إلى انه سيقوم في الجزائر بـ"مناقشة عدة مواضيع هامة" خلال اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين.
وكان السراج قد حل في وقت سابق بالجزائر في زيارة عمل في إطار التشاور الدائم بين البلدين قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة التي تهز ليبيا منذ 2011.
وكان في استقباله بمطار هواري- بومدين الدولي الوزير الأول، عبد المالك سلال بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. وسيتحادث السراج مع سلال حول "الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف".
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لدى استقباله من طرف سلال
السراج: علاقات الوثيقة تربط ليبيا بالجزائر
الشروق أون لاين
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الثلاثاء، على "العلاقة الوثيقة التي تجمع بين ليبيا والجزائر"، وهذا ما ترجمته كما أوضح "زيارة الوزير، عبد القادر مساهل إلى الأراضي الليبية والتي كانت ناجحة".
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وأضاف السراج في تصريح عقب وصوله إلى الجزائر في زيارة عمل بأن "زيارة مساهل محل ترحيب وتقدير وتعبر عن العلاقات الحقيقية بين الأشقاء العرب".
وعن زيارته للجزائر، قال المسؤول الليبي إنها "تندرج في إطار اللقاءات المستمرة بين الجزائر وليبيا"، منوها بجهود الجزائر لإيجاد حلول ناجعة للأزمة في ليبيا". كما أشار إلى انه سيقوم في الجزائر بـ"مناقشة عدة مواضيع هامة" خلال اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين.
وكان السراج قد حل في وقت سابق بالجزائر في زيارة عمل في إطار التشاور الدائم بين البلدين قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للازمة التي تهز ليبيا منذ 2011.
وكان في استقباله بمطار هواري- بومدين الدولي الوزير الأول، عبد المالك سلال بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل. وسيتحادث السراج مع سلال حول "الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف".