تنطلق امتحانات إثبات المستوى لفائدة المحبوسين للموسم الدراسي 2016- 2017 على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة، الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا وتدوم إلى غاية يوم الخميس.
وأفاد بيان من وزارة العدل، الثلاثاء، أن عدد المحبوسين المسجلين لمواصلة الدراسة عن بعد يقدر بـ 34037 محبوس من بينهم 25480 محبوس مسجلين في المستوى المتوسط و8557 في المستوى الثانوي.
وبلغ أساتذة التعليم 706 أستاذ بالإضافة إلى الموظفين التابعين للقطاع ومحبوسين من ذوي المستوى.
في حين قدر عدد المحبوسين المقبلين على امتحان إثبات المستوى المتواجدين بالمؤسسات العقابية خلال شهري مارس وأفريل الماضيين بـ 29014 محبوس من بينهم 21551 في المستوى المتوسط و 7463 في المستوى الثانوي.
ويقدر عدد المؤسسات التي يمتحنون بها ب 127 مؤسسة وتخصيص مؤسسة واحدة ويمتحنون خارجها أما عدد المؤسسات التي سيتم تحويل المحبوسين المتواجدين بها إلى مؤسسات أخرى معتمدة كمراكز امتحان قدر بـ 14 مؤسسة، كما أكده البيان ذاته.
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أكثر من 34 ألف محبوس بامتحان إثبات المستوى
الشروق أون لاين
تنطلق امتحانات إثبات المستوى لفائدة المحبوسين للموسم الدراسي 2016- 2017 على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة، الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا وتدوم إلى غاية يوم الخميس.
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وأفاد بيان من وزارة العدل، الثلاثاء، أن عدد المحبوسين المسجلين لمواصلة الدراسة عن بعد يقدر بـ 34037 محبوس من بينهم 25480 محبوس مسجلين في المستوى المتوسط و8557 في المستوى الثانوي.
وبلغ أساتذة التعليم 706 أستاذ بالإضافة إلى الموظفين التابعين للقطاع ومحبوسين من ذوي المستوى.
في حين قدر عدد المحبوسين المقبلين على امتحان إثبات المستوى المتواجدين بالمؤسسات العقابية خلال شهري مارس وأفريل الماضيين بـ 29014 محبوس من بينهم 21551 في المستوى المتوسط و 7463 في المستوى الثانوي.
ويقدر عدد المؤسسات التي يمتحنون بها ب 127 مؤسسة وتخصيص مؤسسة واحدة ويمتحنون خارجها أما عدد المؤسسات التي سيتم تحويل المحبوسين المتواجدين بها إلى مؤسسات أخرى معتمدة كمراكز امتحان قدر بـ 14 مؤسسة، كما أكده البيان ذاته.