لازالت الشركات البترولية النشطة على تراب ولاية إيليزي، تتسبب في هلاك عديد رؤوس الإبل، وذلك بسبب النشاط البترولي الذي أصبح يشكل خطرا على الثروة الحيوانية بالمنطقة، على اعتبار أن ولاية إيليزي تصنف كولاية رعوية.
هذه المرة كانت الكارثة بمنطقة تيافتي البترولية، والتابعة إقليميا لبلدية برج عمر إدريس شمال الولاية، عندما عثر أحد مربي الإبل على مجموعة من النوق، والتي وجدها في بركة من البترول الخام، تشكلت بفعل تسرب أحد الأنابيب العابرة، وبالضبط عند محطة المعالجة رقم 02 (CS2، والتابعة لشركة سوناطراك قسم الإنتاج، المديرية الجهوية تيافتي.
وحسب ما أكده صاحب هذه الابل (أ.علي) للشروق اليومي، فإنه قد أطلق قطيع الإبل المشكل من النوق فقط، في منطقة تيفريني من أجل الرعي، والتي تبعد عن قرية تيافتي بنحو30 كيلومترا، لكن هذه الإبل انتقلت إلى مكان فيه أحد الأحواض المائية، والتي كانت تشرب منه في وقت سابق، ولكن شركة سوناطراك قامت بإزالته لأسباب مجهولة، وأضاف مربي الإبل، بأن القطيع توجه نحو بركة البترول، هذا الأخير الذي تجمع داخل أحد الأحواض، قبل أن تسقط فيه الماشية، ظنا منها بأنها ماء لتروي عطشها، بحيث أنه ما إن تقع فيه الحيوانات تسقط مباشرة، بسبب ارتفاع درجة حرارة البترول، والذي يصبح أشبه بالقدر الكبير، قبل أن تنجو ناقة واحدة، والتي عثر عليها بالصدفة أحد المواطنين بالمنطقة، بحيث وجدها في حالة يرثى لها بسبب البترول الذي كان يغطيها، قبل أن يتم إنقاذها، لتبدأ في اليوم الموالي رحلة البحث عن باقي القطيع، قبل أن يعثروا عليها داخل هذا الحوض المليء بالبترول، بحيث تم إنقاذ ستة رؤوس إبل، فيما هلكت ستة أخرى لم يتمكنوا من إنقاذها، بسبب طول المدة، حيث استعملوا وسائلهم الخاصة والبدائية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإسعافها وغسلها بالماء، فيما تم تسجيل حضور البيطري، من أجل تحرير محاضر، والتي ستقدم لشركة سوناطراك فيما بعد من أجل تعويض أصحاب هذه الإبل.
وأضاف المربي للشروق، بأن منطقة تيافتي مليئة بهذه البرك والأحواض، والتي مازالت تشكل خطرا على تربية الإبل بالمنطقة، مؤكدا أن تلك التعويضات لا تعتبر كافية، للخسائر التي يتعرضون لها سنويا، في ظل نقص أماكن الرعي، وعدم وجود إرادة جدية لبعض هذا النشاط الرعوي.
من جهة أخرى، يعود سبب هذا التسرب ، إلى اهتراء أنبوب نقل البترول، والذي كشفت مصادر مطلعة، بأنه لم يتجدد منذ سنة 1957، أي منذ وضعه أول مرة من قبل المستعمر الفرنسي، بحيث باتت هذه الأنابيب تشهد تسريبات كل مرة، ما يكبد خسائر للشركة وللطبيعة على حد سواء، وبالرغم من تجديد بضع كيلومترات منه، إلا أن سوناطراك مطالبة بتجديد الأنبوب، لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلا. فيما أكد مدير البيئة لولاية إيليزي، بأنه سيقوم بإرسال لجنة تحقيق في هذه الحادثة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1القبض على "سردينة".. أخطر مموّن لخريجي السجون بالمخدرات!
2مروحيات الجيش تنقذ الطفل عبد الحميد من الموت في صحراء الوادي
3ضبط 150 لاجئ سوري دخلوا إلى الجزائر قادمين من ليبيا
4رحلة حرقة تنتهي بهلاك شابين وإغماء البقية في عرض البحر
5شباب يحتجون بتبسة ضد وزير البيئة التونسي
Français English
الرأي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
أنابيب البترول المهترئة لم تجدد منذ الحقبة الاستعمارية
برك النفط تواصل ابتلاع رؤوس الإبل بإيليزي
معتز روابح
لازالت الشركات البترولية النشطة على تراب ولاية إيليزي، تتسبب في هلاك عديد رؤوس الإبل، وذلك بسبب النشاط البترولي الذي أصبح يشكل خطرا على الثروة الحيوانية بالمنطقة، على اعتبار أن ولاية إيليزي تصنف كولاية رعوية.
تغطيات ذات صلة
أكثر من 34 ألف محبوس بامتحان إثبات المستوى
صعوبة نزع الملكية واليد العاملة تعرقلان إنجاز المشاريع بالمسيلة
الشرطة في حالة استنفار بسبب إنذار كاذب بايليزي
مروحيات الجيش تنقذ الطفل عبد الحميد من الموت في صحراء الوادي
توقيف شاب في بلعباس يشتبه في انتمائه لـ"داعش"
هذه المرة كانت الكارثة بمنطقة تيافتي البترولية، والتابعة إقليميا لبلدية برج عمر إدريس شمال الولاية، عندما عثر أحد مربي الإبل على مجموعة من النوق، والتي وجدها في بركة من البترول الخام، تشكلت بفعل تسرب أحد الأنابيب العابرة، وبالضبط عند محطة المعالجة رقم 02 (CS2، والتابعة لشركة سوناطراك قسم الإنتاج، المديرية الجهوية تيافتي.
وحسب ما أكده صاحب هذه الابل (أ.علي) للشروق اليومي، فإنه قد أطلق قطيع الإبل المشكل من النوق فقط، في منطقة تيفريني من أجل الرعي، والتي تبعد عن قرية تيافتي بنحو30 كيلومترا، لكن هذه الإبل انتقلت إلى مكان فيه أحد الأحواض المائية، والتي كانت تشرب منه في وقت سابق، ولكن شركة سوناطراك قامت بإزالته لأسباب مجهولة، وأضاف مربي الإبل، بأن القطيع توجه نحو بركة البترول، هذا الأخير الذي تجمع داخل أحد الأحواض، قبل أن تسقط فيه الماشية، ظنا منها بأنها ماء لتروي عطشها، بحيث أنه ما إن تقع فيه الحيوانات تسقط مباشرة، بسبب ارتفاع درجة حرارة البترول، والذي يصبح أشبه بالقدر الكبير، قبل أن تنجو ناقة واحدة، والتي عثر عليها بالصدفة أحد المواطنين بالمنطقة، بحيث وجدها في حالة يرثى لها بسبب البترول الذي كان يغطيها، قبل أن يتم إنقاذها، لتبدأ في اليوم الموالي رحلة البحث عن باقي القطيع، قبل أن يعثروا عليها داخل هذا الحوض المليء بالبترول، بحيث تم إنقاذ ستة رؤوس إبل، فيما هلكت ستة أخرى لم يتمكنوا من إنقاذها، بسبب طول المدة، حيث استعملوا وسائلهم الخاصة والبدائية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإسعافها وغسلها بالماء، فيما تم تسجيل حضور البيطري، من أجل تحرير محاضر، والتي ستقدم لشركة سوناطراك فيما بعد من أجل تعويض أصحاب هذه الإبل.
وأضاف المربي للشروق، بأن منطقة تيافتي مليئة بهذه البرك والأحواض، والتي مازالت تشكل خطرا على تربية الإبل بالمنطقة، مؤكدا أن تلك التعويضات لا تعتبر كافية، للخسائر التي يتعرضون لها سنويا، في ظل نقص أماكن الرعي، وعدم وجود إرادة جدية لبعض هذا النشاط الرعوي.
من جهة أخرى، يعود سبب هذا التسرب ، إلى اهتراء أنبوب نقل البترول، والذي كشفت مصادر مطلعة، بأنه لم يتجدد منذ سنة 1957، أي منذ وضعه أول مرة من قبل المستعمر الفرنسي، بحيث باتت هذه الأنابيب تشهد تسريبات كل مرة، ما يكبد خسائر للشركة وللطبيعة على حد سواء، وبالرغم من تجديد بضع كيلومترات منه، إلا أن سوناطراك مطالبة بتجديد الأنبوب، لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلا. فيما أكد مدير البيئة لولاية إيليزي، بأنه سيقوم بإرسال لجنة تحقيق في هذه الحادثة.