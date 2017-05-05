استئصال ورم يزن 37 كلغ من سيدة بتيسمسيلت

أُجرِيت جراحةٌ ناجحة، مساء الاثنين، بمستشفى تيسمسيلت، لاستئصال ورم مبيضي ضخم يزن أكثر من 37 كلغ، وذلك من جسم سيّدة في الـ38 من العمر. ودامت العملية ثلاث ساعات، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني بالنظر إلى ضخامة الكيس المستأصَل وكذا طوله الذي يبلغ 37 سنتيمترا. وتخضع هذه السيدة الآن للرقابة الطبية ولكنها في صحة جيدة.

وقال الدكتور محمد حجوج، الذي أجرى هذه الجراحة الناجحة للمريضة بمساعدة فريق طبي وشبه طبي، إن المريضة كانت تعاني من هذا الكيس المبيضي الضخم منذ 10 سنوات، حيث تسبَّب لها في ازدياد وزنها ليصل إلى 107 كيلوغرام، ما جعلها تواجه صعوبات في النوم والمشي.