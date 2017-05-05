تم استيرادها من الصين على متن حاويتين الجمارك تحجز مليون بطارية خطيرة بميناء الجزائر

أحبطت مصالح الجمارك لميناء الجزائر العاصمة، الإثنين، محاولة تمرير مليون بطارية خطيرة تحمل علامة شركة إلكترونيك خاصة مستوردة من الصين، وهو مستورد معروف بالعاصمة، قدم تصريحات كاذبة.

القضية التي قامت بها مصالح مفتشية أقسام الجمارك ميناء الجزائر تجارة، حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى عملية تفتيش للحاويات وخلال تمرير حاويتين من 40 قدما على جهاز السكانير، تبين وجود سلع مشبوهة وأثناء التفتيش اليدوي تم العثور على ما يزيد عن مليون بطارية مقلدة تحمل علامة "زيبا" واستعمالها خطير على المستهلك.

التحقيقات، بينت أن صاحب السلعة معروف في مجال التصدير والاستيراد، قدم تصريحات كاذبة لمصالح الجمارك، حيث صرح بأنها أصلية وأن الكمية تقدر بـ18 ألفا و800 وحدة بطارية أصلية إلا أنها كانت عبارة عن سلع مقلدة وأن عدد البطاريات يفوق 941 ألف وحدة أي بفارق يقارب 22 ألف وحدة وهي كمية غير مصرح بها.

كما أسفرت التحاليل على عينات البطاريات المحجوزة عن أنها خطيرة على صحة المستهلكين، باعتبار أن استعمالها لمدة معينة يؤدي إلى انفجار الجهاز الذي يمكن أن يكون في يد المستعمل.