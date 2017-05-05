القبض على موظف بمستشفى يروّج المؤثرات العقلية

أدانت محكمة الشراقة موظف بمستشفى بالحبس عام نافذ و20 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي بعد إعادة التكييف من الترويج.

وأثناء المحاكمة تبين أن المتهم ألقي القبض عليه في حاجز أمني وخلال عملية تفتيش السيارة عثر على 5 أقراص مهلوسة من نوع "بريقابالين" المعروفة بين المدمنين بـ"الصاروخ" التي خبأت بإحكام تحت البساط.

على إثرها أحيل المتهم على القاضي الجزائي على أساس جنحة ترويج المؤثرات العقلية، وهي الملابسات التي أنكرها المتهم في جميع مراحل التحقيق معه، معترفا أنه أدمن على المؤثرات العقلية منذ مدة بعد مروره بمشاكل أسرية، ظنا منه أن الأقراص المهلوسة ستخفف عنه.

وتجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في حقه عقوبة الحبس عامين نافذا و100 ألف دج غرامة.