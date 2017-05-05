حدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره وشروط الظفر بعضويته، التي تمتد لعهدة لأربع سنوات، ويعين وتنهى مهام رئيسه بمرسوم رئاسي.
وشرح مرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 18 أفريل 2017، أن المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى المجلس وفق ذات المرسوم مهام تقديم الآراء حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير والحس المدني، في حين يمكن أن يخطر المجلس من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو بمبادرة منه بخصوص كل مسألة تتعلق بنشاطه.
ويتشكل المجس من 172 عضو موزعين بـ 96 عضوا يمثلون الشباب، اثنان (2) عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، و24 عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني منهم 30 بالمائة من النساء.
ويضاف إليهم 16 عضوا بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 بالمائة من النساء، و10 أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية، كما نص المرسوم على 21 عضوا آخر بعنوان الحكومة و5 أعضاء بعنوان ممثلي المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.
ومن أجل الترشح لعضوية المجلس بعنوان ممثلي الشباب (ممثلو الولايات والجمعيات وشباب الجالية)، وجب استيفاء جملة من الشروط، منها بلوغ سن 18 إلى 35 سنة، وإثبات مستوى تعليمي والتمتع بالحقوق المدنية وألا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف، وألا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية و أو منتخبة وطنية أو محلية.
ويتم اختيار الأعضاء العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم وخبرتهم في الميادين المرتبطة بالشباب أو الاهتمام الذي يولونه للشباب، أما الأعضاء من ممثلي الولايات فيتم تعيينهم عن طريق مداولة تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتشكل من الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية.
أما الأعضاء الـ 24 الممثلون لجمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، فيتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالشباب بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ويعين الأعضاء الـ 16 (ممثلو الجالية بالمهجر) من طرف مصالح وزارة الخارجية.
أما الأعضاء الممثلون للحكومة، فيعينهم ممثلو الوزراء المكلفون بالدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والمجاهدين والشؤون الدينية والأوقاف والتهيئة العمرانية والسياحة والفلاحة والتنمية الريفية والمواد المائية والسكن العمران والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والعمل والتشغيل والثقافة والتضامن الوطني والصحة والسكان والشباب والرياضة والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما بعنوان المؤسسات المكلفة بالشباب، فيكون ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وممثل الوكالة الوطنية للتشغيل وممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وممثل الديوان الوطني للإحصائيات.
ويجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين في السنة في دورة عادية، ويقدم حسب الحالات آراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب طبقا لصلاحياته، وترسل الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
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مرسوم رئاسي وقعه بوتفليقة
هذه تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وشروط عضويته
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
حدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره وشروط الظفر بعضويته، التي تمتد لعهدة لأربع سنوات، ويعين وتنهى مهام رئيسه بمرسوم رئاسي.
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وشرح مرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 18 أفريل 2017، أن المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى المجلس وفق ذات المرسوم مهام تقديم الآراء حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير والحس المدني، في حين يمكن أن يخطر المجلس من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو بمبادرة منه بخصوص كل مسألة تتعلق بنشاطه.
ويتشكل المجس من 172 عضو موزعين بـ 96 عضوا يمثلون الشباب، اثنان (2) عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، و24 عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني منهم 30 بالمائة من النساء.
ويضاف إليهم 16 عضوا بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 بالمائة من النساء، و10 أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية، كما نص المرسوم على 21 عضوا آخر بعنوان الحكومة و5 أعضاء بعنوان ممثلي المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.
ومن أجل الترشح لعضوية المجلس بعنوان ممثلي الشباب (ممثلو الولايات والجمعيات وشباب الجالية)، وجب استيفاء جملة من الشروط، منها بلوغ سن 18 إلى 35 سنة، وإثبات مستوى تعليمي والتمتع بالحقوق المدنية وألا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف، وألا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية و أو منتخبة وطنية أو محلية.
ويتم اختيار الأعضاء العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم وخبرتهم في الميادين المرتبطة بالشباب أو الاهتمام الذي يولونه للشباب، أما الأعضاء من ممثلي الولايات فيتم تعيينهم عن طريق مداولة تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتشكل من الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية.
أما الأعضاء الـ 24 الممثلون لجمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، فيتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالشباب بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ويعين الأعضاء الـ 16 (ممثلو الجالية بالمهجر) من طرف مصالح وزارة الخارجية.
أما الأعضاء الممثلون للحكومة، فيعينهم ممثلو الوزراء المكلفون بالدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والمجاهدين والشؤون الدينية والأوقاف والتهيئة العمرانية والسياحة والفلاحة والتنمية الريفية والمواد المائية والسكن العمران والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والعمل والتشغيل والثقافة والتضامن الوطني والصحة والسكان والشباب والرياضة والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما بعنوان المؤسسات المكلفة بالشباب، فيكون ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وممثل الوكالة الوطنية للتشغيل وممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وممثل الديوان الوطني للإحصائيات.
ويجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين في السنة في دورة عادية، ويقدم حسب الحالات آراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب طبقا لصلاحياته، وترسل الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.