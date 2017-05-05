أكدت استحالة الاستغناء عنهم.. بن غبريط: استدعاء "المتعاقدين" بعد تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة الجديدة

ستنظم، وزارة التربية الوطنية، امتحانات مهنية للترقية ومسابقات على أساس الاختبارات تخص 14 رتبة، حيث تقر برمجة امتحانات لترقية الموظفين في 29 ماي الجاري تخص 7 رتب، على أن يتم تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة و الإداريين في 29 جوان المقبل.

أعلنت، وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال الندوة الصحفية، عن الرتب المعنية بالامتحانات المهنية الداخلية للترقية و يتعلق الأمر بأستاذ رئيسي، أستاذ مكون للمدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي و مكون للتعليم المتوسط وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ومدير متوسطة، المقررة في 29 ماي الجاري، إلى جانب تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف "الإداريين" من المنتظر أن تكون بنفس التاريخ و تخص الرتب، مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد.

كما، تحدثت الوزيرة عن حصيلة التوظيف بقطاعها خلال سنتي 2016 و2017، والتي وصفتها بالإيجابية، مشيرة الى توظيف ما يفوق 93 ألف أستاذ، أي ما يعادل نسبة 63 بالمائة، ففي سنة 2016 تم توظيف 66.869 أستاذ وطنيا، ويتعلق الأمر بتعيين 28 ألف أستاذ بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف السنة الماضية، إلى جانب استدعاء 38.002 أستاذ من القوائم الاحتياطية، عن طريق "الأرضية الرقمية"، والذين تم تنصبهم في مناصب شاغرة، من بينهم 35 ألف أستاذ وظف على مستوى ولايته، فيما تم توظيف 2522 أستاذ وطنيا أي خارج ولاياتهم.

كما تحدثت الوزيرة عن توظيف 27 ألف أستاذ وطنيا، من خلال تعيين أزيد من 23 ألف أستاذ ولائيا ، وتنصيب 3384 أستاذ وطنيا.

وبخصوص الأساتذة "المتعاقدين"، أوضحت أن الوصاية لا يمكنها الاستغناء عنهم، و سيتم اللجوء إليهم في حالات الشغور بعد تنظيم المسابقة الجديدة، خاصة في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء، مؤكدة أنه قد تم توظيف ما يقارب 10 آلاف أستاذ متعاقد السنة الماضية خاصة على مستوى المدارس الجديدة.