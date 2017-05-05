ستنظم، وزارة التربية الوطنية، امتحانات مهنية للترقية ومسابقات على أساس الاختبارات تخص 14 رتبة، حيث تقر برمجة امتحانات لترقية الموظفين في 29 ماي الجاري تخص 7 رتب، على أن يتم تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة و الإداريين في 29 جوان المقبل.
أعلنت، وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال الندوة الصحفية، عن الرتب المعنية بالامتحانات المهنية الداخلية للترقية و يتعلق الأمر بأستاذ رئيسي، أستاذ مكون للمدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي و مكون للتعليم المتوسط وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ومدير متوسطة، المقررة في 29 ماي الجاري، إلى جانب تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف "الإداريين" من المنتظر أن تكون بنفس التاريخ و تخص الرتب، مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد.
كما، تحدثت الوزيرة عن حصيلة التوظيف بقطاعها خلال سنتي 2016 و2017، والتي وصفتها بالإيجابية، مشيرة الى توظيف ما يفوق 93 ألف أستاذ، أي ما يعادل نسبة 63 بالمائة، ففي سنة 2016 تم توظيف 66.869 أستاذ وطنيا، ويتعلق الأمر بتعيين 28 ألف أستاذ بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف السنة الماضية، إلى جانب استدعاء 38.002 أستاذ من القوائم الاحتياطية، عن طريق "الأرضية الرقمية"، والذين تم تنصبهم في مناصب شاغرة، من بينهم 35 ألف أستاذ وظف على مستوى ولايته، فيما تم توظيف 2522 أستاذ وطنيا أي خارج ولاياتهم.
كما تحدثت الوزيرة عن توظيف 27 ألف أستاذ وطنيا، من خلال تعيين أزيد من 23 ألف أستاذ ولائيا ، وتنصيب 3384 أستاذ وطنيا.
وبخصوص الأساتذة "المتعاقدين"، أوضحت أن الوصاية لا يمكنها الاستغناء عنهم، و سيتم اللجوء إليهم في حالات الشغور بعد تنظيم المسابقة الجديدة، خاصة في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء، مؤكدة أنه قد تم توظيف ما يقارب 10 آلاف أستاذ متعاقد السنة الماضية خاصة على مستوى المدارس الجديدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1بالأسماء.. هؤلاء هم "المعمرون" في البرلمان!
2رفض إحالة عشرات الأساتذة على التقاعد
3الحكومة تقرر "تجميد" مشاريع ناطحات السحاب بالعاصمة!
4الإسلاميون يحسبون خطواتهم في طريقهم نحو الإستوزار
5"الجزائر فرنسية" لا تزال تسكن عقول نواب وسيناتورات فرنسا!
Français English
الرأي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
أكدت استحالة الاستغناء عنهم.. بن غبريط:
استدعاء "المتعاقدين" بعد تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة الجديدة
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
ستنظم، وزارة التربية الوطنية، امتحانات مهنية للترقية ومسابقات على أساس الاختبارات تخص 14 رتبة، حيث تقر برمجة امتحانات لترقية الموظفين في 29 ماي الجاري تخص 7 رتب، على أن يتم تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة و الإداريين في 29 جوان المقبل.
تغطيات ذات صلة
التوتر يهدد 80 بالمائة من الجزائريين بأمراض خطيرة
مكافحة تجارة المخدرات تحدّ مشترك بين أمريكا والجزائر
استدعاء "المتعاقدين" بعد تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة الجديدة
رفع التجنيد في صفوف الإناث بمدارس أشبال الأمة الموسم القادم
إحباط محاولة تسميم الجزائريين بـ 10 قناطير من اللحوم الفاسدة
أعلنت، وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال الندوة الصحفية، عن الرتب المعنية بالامتحانات المهنية الداخلية للترقية و يتعلق الأمر بأستاذ رئيسي، أستاذ مكون للمدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي و مكون للتعليم المتوسط وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي ومدير متوسطة، المقررة في 29 ماي الجاري، إلى جانب تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف "الإداريين" من المنتظر أن تكون بنفس التاريخ و تخص الرتب، مشرف تربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر، مقتصد ونائب مقتصد.
كما، تحدثت الوزيرة عن حصيلة التوظيف بقطاعها خلال سنتي 2016 و2017، والتي وصفتها بالإيجابية، مشيرة الى توظيف ما يفوق 93 ألف أستاذ، أي ما يعادل نسبة 63 بالمائة، ففي سنة 2016 تم توظيف 66.869 أستاذ وطنيا، ويتعلق الأمر بتعيين 28 ألف أستاذ بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف السنة الماضية، إلى جانب استدعاء 38.002 أستاذ من القوائم الاحتياطية، عن طريق "الأرضية الرقمية"، والذين تم تنصبهم في مناصب شاغرة، من بينهم 35 ألف أستاذ وظف على مستوى ولايته، فيما تم توظيف 2522 أستاذ وطنيا أي خارج ولاياتهم.
كما تحدثت الوزيرة عن توظيف 27 ألف أستاذ وطنيا، من خلال تعيين أزيد من 23 ألف أستاذ ولائيا ، وتنصيب 3384 أستاذ وطنيا.
وبخصوص الأساتذة "المتعاقدين"، أوضحت أن الوصاية لا يمكنها الاستغناء عنهم، و سيتم اللجوء إليهم في حالات الشغور بعد تنظيم المسابقة الجديدة، خاصة في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء، مؤكدة أنه قد تم توظيف ما يقارب 10 آلاف أستاذ متعاقد السنة الماضية خاصة على مستوى المدارس الجديدة.