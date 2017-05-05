أكدت شركة اتصالات الجزائر أن إطلاق تقنية الربط بالإنترنت من خلال وصول الألياف البصرية إلى غاية بيت الزبون أو ما يعرف بـ"FTTH" ستحدث ثورة في عالم الاتصالات والرقمية بالجزائر، مشيرة إلى أن سرعة التدفق الفائقة ستمكن من تحميل فيديو من 30 جيغابايت في غضون 40 دقيقة، في حين تستغرق ذات العملية مع نظام "ا.ي.أس.أل" 8 ساعات.
وقال المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان صبيحة الثلاثاء على هامش احتفالية للمجمع لتسليم شهادات التكوين للمؤسسات الشبانية المصغرة المعنيين بإنجاز مشروع FTTH و FTTX، إن التحضيرات للمشروع انطلقت منذ شهرين وسيتم ربط أول بيت جزائري بهذه التقنية قريبا جدا.
وأوضح المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان أن هذه التقنية الجديدة والمتطورة للربط بالإنترنت ستمس كافة مناطق الجزائر بالتدريج وستكون على شقين، الأول يتعلق بتحديث الشبكة في المناطق التي تتوفر بها منشآت للشبكات، والثاني يتعلق بتطوير الشبكة في المناطق التي لم تصلها الخدمة من قبل.
وحسب عادل خمان، فإن اتصالات الجزائر ستعمل على ربط مليون بيت جزائري بهذه الخدمة ما يمثل 18 بالمائة من البيوت الجزائرية.
وكشف المتحدث أن 400 مؤسسة شبانية مصغرة استفادت من التكوين من طرف شركاء اتصالات الجزائر فقط لمشروع الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) إضافة لباقي المشاريع، مشيرا إلى أن عهد شراء المعدات والتجهيزات من الشركاء وفقط قد انتهى، لأن الشركاء اليوم ملزمون بتكوين المؤسسات الجزائرية في هذه التقنية ورفع خبرتها وتجربتها وستكون لها مستقبلا إمكانية إنجاز هذه المشاريع لوحدها.
وخلال الحفل، كشفت مديرة الاتصال والتسويق بشركة اتصالات الجزائر إيمان بن زينن، أن هذه التقنية الجديدة ستحدث ثورة في عالم الاتصالات والربط بالإنترنت في الجزائر، وأوضحت أن سرعة التدفق الفائقة يمكن شرحها بإمكانية تحميل فيلم أو فيديو سعته 30 جيغابايت في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة، في حين إن العملية ستستغرق وفق نظام الربط القديم "أ.دي.أس.ال" مدة 8 ساعات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1مقاولون شباب يناقشون تطوير الأعمال في إفريقيا
2اتصالات الجزائر ستوفر سرعة تحميل 30 جيغا في 40 دقيقة
Français English
الرأي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
رشيد ولد بوسيافة
ما مصير الأحزاب الصّفرية؟
ناصر الدين الميلي
جماعة الهجرة والتكفير: نشأتها، أفكارها، نهايتها
صالح عوض
كفاح الشعب الفلسطيني في منعطف خطير!؟
عمار يزلي
حزب "شح"
جمال لعلامي
رسائل مشفرة!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
تستعد لإطلاق خدمة الألياف البصرية إلى غاية المنزل "FTTH"
اتصالات الجزائر ستوفر سرعة تحميل 30 جيغا في 40 دقيقة
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أكدت شركة اتصالات الجزائر أن إطلاق تقنية الربط بالإنترنت من خلال وصول الألياف البصرية إلى غاية بيت الزبون أو ما يعرف بـ"FTTH" ستحدث ثورة في عالم الاتصالات والرقمية بالجزائر، مشيرة إلى أن سرعة التدفق الفائقة ستمكن من تحميل فيديو من 30 جيغابايت في غضون 40 دقيقة، في حين تستغرق ذات العملية مع نظام "ا.ي.أس.أل" 8 ساعات.
تغطيات ذات صلة
مقاولون شباب يناقشون تطوير الأعمال في إفريقيا
النفط تحت خط السعر المرجعي للحكومة لأول مرة منذ سنة!
نقائص تقنية تؤجل إطلاق قطار الجزائر ـ تونس
المؤسسات العمومية تبحث عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة الأزمة المالية
رؤساء مكاتب الجوية الجزائرية بالخارج.. تحصيل الأموال أو العودة إلى الجزائر!
وقال المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان صبيحة الثلاثاء على هامش احتفالية للمجمع لتسليم شهادات التكوين للمؤسسات الشبانية المصغرة المعنيين بإنجاز مشروع FTTH و FTTX، إن التحضيرات للمشروع انطلقت منذ شهرين وسيتم ربط أول بيت جزائري بهذه التقنية قريبا جدا.
وأوضح المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان أن هذه التقنية الجديدة والمتطورة للربط بالإنترنت ستمس كافة مناطق الجزائر بالتدريج وستكون على شقين، الأول يتعلق بتحديث الشبكة في المناطق التي تتوفر بها منشآت للشبكات، والثاني يتعلق بتطوير الشبكة في المناطق التي لم تصلها الخدمة من قبل.
وحسب عادل خمان، فإن اتصالات الجزائر ستعمل على ربط مليون بيت جزائري بهذه الخدمة ما يمثل 18 بالمائة من البيوت الجزائرية.
وكشف المتحدث أن 400 مؤسسة شبانية مصغرة استفادت من التكوين من طرف شركاء اتصالات الجزائر فقط لمشروع الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) إضافة لباقي المشاريع، مشيرا إلى أن عهد شراء المعدات والتجهيزات من الشركاء وفقط قد انتهى، لأن الشركاء اليوم ملزمون بتكوين المؤسسات الجزائرية في هذه التقنية ورفع خبرتها وتجربتها وستكون لها مستقبلا إمكانية إنجاز هذه المشاريع لوحدها.
وخلال الحفل، كشفت مديرة الاتصال والتسويق بشركة اتصالات الجزائر إيمان بن زينن، أن هذه التقنية الجديدة ستحدث ثورة في عالم الاتصالات والربط بالإنترنت في الجزائر، وأوضحت أن سرعة التدفق الفائقة يمكن شرحها بإمكانية تحميل فيلم أو فيديو سعته 30 جيغابايت في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة، في حين إن العملية ستستغرق وفق نظام الربط القديم "أ.دي.أس.ال" مدة 8 ساعات.