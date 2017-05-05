رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش.. اللواء شريف زراد: رفع التجنيد في صفوف الإناث بمدارس أشبال الأمة الموسم القادم

قررت وزارة الدفاع الوطني رفع نسبة التجنيد في صفوف الفتيات للالتحاق بمدارس أشبال الأمة، خلال الدخول المدرسي القادم، حيث سيتم رفع تعداد الشبلات إلى أربعة أضعاف، أي بنسبة 400 بالمائة، سيتم انتقاؤهن بعد إجراء المسابقة شهر أوت المقبل، كما تفتح الأبواب لجميع الفئات اللائي يتوفرن على شروط الالتحاق بمدارسها.

وفي التفاصيل، أوضح اللواء شريف زراد في الحصة الإذاعية "السليل" لوزارة الدفاع، أن مديرية مدارس أشبال الأمة، بعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ستفتح الأبواب لتجنيد 100 شبلة بمدرسة أشبال الأمة للبليدة، و100 أخرى بمدرسة سطيف و60 شبلة بمدرسة وهران، بمجموع إجمالي يقدر بـ 260 شبلة، مؤكدا أن التجربة الأولية للتجنيد في الطور الثاني ستتوسع لتشمل جميع الأطوار مستقبلا، طبقا لمبدإ التكافؤ بين الذكور والإناث الذي أقره وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير، أن الشبلات اللائي التحقن بمختلف مدارس أشبال الأمة، يمكن لهن الاختيار بعد التكوين وقال: "لهن الاختيار بعد أن يتم تكوينهن، إذ بإمكانهن الاتجاه إلى ميدان آخر، والمهم أن تقدم مصلحة للجزائر".

بالإضافة إلى المعدل الذي يساوي 12 من 20 أو أكثر للانخراط في مدارس أشبال الأمة بالنسبة إلى فئة الإناث، مديرية مدارس أشبال الأمة تؤكد أن التلميذة المعنية بالبرنامج، يجب أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية، وتكون على قدر عال من اللياقة البدنية، وتتمتع بالصحة الجيدة، وهذا فضلا عن الدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا.