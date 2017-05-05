كانت مخزنة بمستودع يفتقد غرف التبريد وشروط النظافة إحباط محاولة تسميم الجزائريين بـ 10 قناطير من اللحوم الفاسدة

حجز أعوان الرقابة ومكافحة الغش بمديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة إلى التسويق من أجل الاستهلاك، فاقت عشرة قناطير، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.

العملية، جاءت على إثر عملية تفتيش روتينية، الثلاثاء، قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش حيث توجهوا نحو مستودع يعمل على تسويق اللحوم، حيث تم العثور على كميات معتبرة منها، وحين استفسروا عن وجود وثيقة السلامة من البيطري، لم يسلمهم صاحب السلعة هذه الوثيقة، فضلا عن انعدام كلي لشروط النظافة اللازمة.

وفي ذات الصدد، كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار، في تصريح لـ "الشروق"، أن العملية قامت بها مفتشية التجار للدائرة الإدارية بالدار البيضاء، من خلال اكتشاف أكثر من 1000 كلغ أي 10 قناطير من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت موجهة إلى التسويق من أجل الاستهلاك البشري، مخزنة بإحكام داخل مستودع، يفتقد كافة ظروف النظافة وشروط الحفظ ومن دون وجود أي غرفة تبريد أو مبرد.

والأدهى من ذلك -حسب المتحدث- فإن هذه اللحوم مجهولة المصدر، تم ذبحها ونقلها بطريقة غير شرعية بدليل افتقاد صاحبها الشهادة الصحية الصادرة من الطبيب البيطري، حيث كان المعني بصدد بيعها بأسعار تلامس 780 دينار.