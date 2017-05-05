قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، جوان بولاشياك، الثلاثاء في ختام زيارتها إلى ولاية تلمسان: "إنّ الجزائر والولايات المتحدة يتقاسمان معا تحدي القضاء على تجارة المخدرات".
وتفاجأت السفيرة من الأرقام المرعبة التي قدّمها والي ولاية تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ، حول أطنان المخدرات التي تمّ حجزها في السنوات الماضية، مؤكدا لها بأن المملكة المغربية ماضية في مضاعفة إنتاجها من هذه السموم. والي تلمسان، وفي رده على تساؤل السفيرة الأمريكية حول ما إذا كانت الجزائر بلد مرور أو بلد استهلاك، قال: "الشغل الشاغل للجزائر هو القضاء على هذه الظاهرة"، وهو ما أكدت بخصوصه السفيرة بأنه قاسم مشترك بين كل بلدان العالم، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الإرهاب.
سفيرة الولايات المتحدة ذكرت بأن التنسيق بين الجزائر وأمريكا مثالي جدّا، فيما تعلق بالإرهاب، خاصة في منطقتي الساحل والصحراء الكبرى، مؤكدة أنه يمكن أن يكون هناك تنسيق وتبادل للكفاءات في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
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سفيرة الولايات المتحدة:
مكافحة تجارة المخدرات تحدّ مشترك بين أمريكا والجزائر
سميح. ب
قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، جوان بولاشياك، الثلاثاء في ختام زيارتها إلى ولاية تلمسان: "إنّ الجزائر والولايات المتحدة يتقاسمان معا تحدي القضاء على تجارة المخدرات".
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وتفاجأت السفيرة من الأرقام المرعبة التي قدّمها والي ولاية تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ، حول أطنان المخدرات التي تمّ حجزها في السنوات الماضية، مؤكدا لها بأن المملكة المغربية ماضية في مضاعفة إنتاجها من هذه السموم. والي تلمسان، وفي رده على تساؤل السفيرة الأمريكية حول ما إذا كانت الجزائر بلد مرور أو بلد استهلاك، قال: "الشغل الشاغل للجزائر هو القضاء على هذه الظاهرة"، وهو ما أكدت بخصوصه السفيرة بأنه قاسم مشترك بين كل بلدان العالم، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الإرهاب.
سفيرة الولايات المتحدة ذكرت بأن التنسيق بين الجزائر وأمريكا مثالي جدّا، فيما تعلق بالإرهاب، خاصة في منطقتي الساحل والصحراء الكبرى، مؤكدة أنه يمكن أن يكون هناك تنسيق وتبادل للكفاءات في مجال مكافحة تهريب المخدرات.