فيما فشل آخرون في التجربة.. "الشروق العامة" تنافس نفسها بقناة "سي بي سي بنة"!

تعزز قناة "الشروق" من خلال قناتها الجديدة "سي بي سي بنة" وجودها على الساحة الإعلامية، وتعزّز من حضور الدراما والترفيه في برامجها، لتنافس هذه القناة، "الشروق العامة" خصوصا بعدما فشل آخرون في إطلاق قناة ترفيهية، وكان أبرزهم قناة "النهار" التي أوقفت قناتها "النهار لكي" بعد فشلها في كسب المزيد من المشاهدين!!

وبحسب مسؤولي مجمع "الشروق"، فإن قناة "بنة" بشكلها الجديد وبعدما أخذت مساحة مهمة لدى المشاهدين، باعتبارها قناة للطبخ، قررت تخصيص وقت للمسلسلات، على اعتبار أن دراسة تستند عليها "الشروق" أكدت أن النساء يتبعن الطبخ من الـ11 صباحا حتى الخامسة مساء، في الوقت الذي يتجهن فيه إلى المسلسلات!

البرامج الاجتماعية في "الشروق".. الأفضل ودون إثارة رخيصة!!

تحقق برامج قناة "الشروق العامة" نجاحا كبيرا وتحديدا البرامج الاجتماعية على غرار "خط أحمر"، "وافعلوا الخير"، "احك حكايتك".. وغيرها، في الوقت الذي تعتمد فيه برامج في قنوات منافسة على الإثارة الرخيصة وكسر الطابوهات وخدش الحياء وتقول إنها الأولى استنادا إلى معايير غير علمية ومراكز سبر آراء مشكوك فيها!!

وكان "خط أحمر" للزميلة فضيلة مختاري، قد عرض هذا الأسبوع حالة زوج يريد طلب العفو من طليقته، بعدما انفصل عنها لسنوات، في الوقت الذي أثار فيه الزميل يوسف نكاع وعبر حلقة هذا الأسبوع من برنامجه "احك حكايتك"، قصة جزائري تشيع وأراد فرض هويته الجديدة على زوجته وابنته الصغيرة وهي الحلقة التي سنعود إليها بالتفصيل في أعدادنا المقبلة!