لأنه "مدح الأولياء" في أغنية عبد القادر يا بوعلام شيخ زاوية بالجلفة يقرر تكريم الشاب خالد!

قرر شيخ زاوية سليم النوي بن سعد القادرية المتواجدة بتراب منطقة المعلبة في بلدية الجلفة، تكريم الشاب خالد في خرجة غير مألوفة وغريبة على حد المتتبعين،

وراسل شيخ الزاوية وزارة الثقافة، وجاء في المراسلة التي أرسلت إلى الشروق وممضاة من طرف سليم عامر شيخ الزاوية أنه يتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى الفنان الشاب خالد "الذي عبر عن محبته للولي الصالح وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني في مدحه بأغنية عبد القادر يا بوعلام"، وتساءل شيخ الزاوية "كيف لا وهو سلطان الأولياء؟"، وأضافت ذات المراسلة "وكطريقة قادرية نفتخر بتكريم الفنان الشاب خالد".