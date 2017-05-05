لأنه "مدح الأولياء" في أغنية عبد القادر يا بوعلام

شيخ زاوية بالجلفة يقرر تكريم الشاب خالد!

date 2017/05/09 views 115 comments 0
author-picture

icon-writer أحمد خلفاوي

قرر شيخ زاوية سليم النوي بن سعد القادرية المتواجدة بتراب منطقة المعلبة في بلدية الجلفة، تكريم الشاب خالد في خرجة غير مألوفة وغريبة على حد المتتبعين،

icon-links تغطيات ذات صلة

 وراسل شيخ الزاوية وزارة الثقافة، وجاء في المراسلة التي أرسلت إلى الشروق وممضاة من طرف سليم عامر شيخ الزاوية أنه يتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى الفنان الشاب خالد "الذي عبر عن محبته للولي الصالح وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني في مدحه بأغنية  عبد القادر يا بوعلام"، وتساءل شيخ الزاوية "كيف لا وهو سلطان الأولياء؟"، وأضافت ذات المراسلة "وكطريقة قادرية نفتخر بتكريم الفنان الشاب خالد".

icon-tags
  • print