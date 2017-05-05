الوصفات الإلكترونية لمواجهة ندرة الأدوية

شرعت المراكز الصحية لأول مرة في استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحرير الوصفات الطبية الإلكترونية التي ستنهي مشكلة وصف الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات، من خلال قاعدة بيانات محددة سنويا، تحمل كافة التسميات الدوائية المتوفرة في السوق.

توصلت وزارة الصحة إلى حل ينهي معاناة المواطنين الذين يواجهون مشكلة في إيجاد الأدوية التي تعاني الندرة في السوق، فضلا عن حفظ السر الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة عن استشارته الطبية، في ملف إلكتروني خاص.

التجربة اعتمدتها المراكز الصحية الجوارية لبوشنافة بالعاصمة، على أن تعمم لاحقا على باقي ولايات الوطن، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، ومن المنتظر أن يتم ربط المراكز الصحية بالصيدليات مباشرة، إذ لن يكون المريض مطالبا سوى بالتوجه إلى أقرب صيدلي لتسلم دوائه.