التحقت مناضلات ومترشحات من الجبهة الوطنية الجزائرية، برئيس الحزب موسى تواتي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام بالمقر الوطني احتجاجا على نتائج التشريعيات.
ونشرت حسابات وصفحات الحزب على موقع "فايسبوك"، صورا تظهر موسى تواتي وهو في حالة مزرية بمقر الجبهة الوطنية بالعاصمة، محاطا بنساء مناضلات ومترشحات في قوائم الحزب، قررن الانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية.
وفي صور أخرى، يظهر رجال من الحماية المدنية وقد تدخلوا لنقل قياديين من الحزب إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بعد مضاعفات صحية جراء إصرارهم على مواصلة الإضراب عن الطعام.
ويشار إلى أن المجلس الدستوري، قد قرر الاثنين منح المقعد الوحيد "للأفانا" في هذه الانتخابات لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
واتهم موسى تواتي خلال الأيام الماضية، الإدارة بتزوير النتائج لصالح حزب جبهة التحرير الوطني وسرقة أصوات حزبه.
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ع.ب
التحقت مناضلات ومترشحات من الجبهة الوطنية الجزائرية، برئيس الحزب موسى تواتي، الذي يخوض إضرابا عن الطعام بالمقر الوطني احتجاجا على نتائج التشريعيات.
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ونشرت حسابات وصفحات الحزب على موقع "فايسبوك"، صورا تظهر موسى تواتي وهو في حالة مزرية بمقر الجبهة الوطنية بالعاصمة، محاطا بنساء مناضلات ومترشحات في قوائم الحزب، قررن الانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية.
وفي صور أخرى، يظهر رجال من الحماية المدنية وقد تدخلوا لنقل قياديين من الحزب إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بعد مضاعفات صحية جراء إصرارهم على مواصلة الإضراب عن الطعام.
ويشار إلى أن المجلس الدستوري، قد قرر الاثنين منح المقعد الوحيد "للأفانا" في هذه الانتخابات لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
واتهم موسى تواتي خلال الأيام الماضية، الإدارة بتزوير النتائج لصالح حزب جبهة التحرير الوطني وسرقة أصوات حزبه.