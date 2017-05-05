ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي

date 2017/05/10 views 279 comments 0
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icon-writer بي بي سي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

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وجاء في بيان أصدره المكتب البيضاوي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أعفاه من مهامه، وأقاله من منصبه".

وتأتي هذه المفاجأة بعد الكشف عن إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.

وكانت كلينتون اتهمت كومي بأنه سبب خسارتها الانتخابات الرئاسية.

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