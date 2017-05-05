ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

وجاء في بيان أصدره المكتب البيضاوي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أعفاه من مهامه، وأقاله من منصبه".

وتأتي هذه المفاجأة بعد الكشف عن إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.

وكانت كلينتون اتهمت كومي بأنه سبب خسارتها الانتخابات الرئاسية.