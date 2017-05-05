أودع "عاصم أحسن" رئيس بلدية ماكودة بولاية تيزي وزو، الثلاثاء، شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تيقزيرت، ضد 4 أعضاء سابقين للجنة قرية تتبع البلدية، وذلك بعد ما أقدموا يوم 8 ماي على اقتحام مكتبه وتخريبه، قبل أن يقوموا بغلقه بواسطة جدار تم بناءه من طرفهم.
المعني صرح لـ"الشروق" انه يتهم وبالصور والأدلة الأشخاص المعنيين، لاستغلالهم صفة أعضاء اللجنة رغم انقضاء مدة اعتمادهم لأكثر من 5 سنوات، إلا أنهم أقدموا في غيابه وباسم السكان على اقتحام مكتبه وتخريب محتوياته، إلى جانب بناء جدار لغلق بابه، في الوقت الذي كان يترحم فيه رفقة السلطات المحلية على أرواح الشهداء في النصب التذكاري بالمنطقة.
وعن هذا التصرف، أوضح المتحدث انه لا مشاكل بين سكان القرية والسلطات المحلية، حسب ما يحاول هؤلاء الترويج له، والمشكل يتمثل أساسا في قيام رئيس اللجنة المنقضية عهدته بإيداع ملف لتجديد اعتماد اللجنة بتاريخ 23 افريل المنصرم، وبسبب الإضراب الدوري للعمال والأيام المتزامنة والتحضير للتشريعيات، لم يتحصل المعني على وصل الإيداع، وبالمقابل حاول رئيس سابق لذات اللجنة تأسيس جمعية ذات طابع اجتماعي، وهو ما اعتبره المعني، حسب "المير" مكيدة مدبرة ضده، ليتم في اليوم الموالي غلق جميع المسالك والطريق المؤدي إلى القرية بواسطة الشاحنات، لمنع المواطنين من الخروج وإجبارهم على النزول من وسائل النقل للمشاركة في الاحتجاج لاقتحام البلدية، وهو الأمر الذي قال المتحدث إن المواطنين استنكروا ما أسموه بقانون الغاب السائد في المنطقة وطالبوا بتدخل السلطات الأمنية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ولائية إلى البلدية للوقوف على حقيقة الأحداث الأخيرة وخلفياتها. ومن جهتهم، أفاد المحتجون أن غياب التنمية وتعطل عجلتها في البلدية وقريتهم على وجه الخصوص هو ما أرق يومياتهم وجعلهم يلجأون كل مرة إلى لغة الشارع.
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محتجون يغلقون مكتب "مير" في تيزي وزو بواسطة جدار
رانية. م
أودع "عاصم أحسن" رئيس بلدية ماكودة بولاية تيزي وزو، الثلاثاء، شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تيقزيرت، ضد 4 أعضاء سابقين للجنة قرية تتبع البلدية، وذلك بعد ما أقدموا يوم 8 ماي على اقتحام مكتبه وتخريبه، قبل أن يقوموا بغلقه بواسطة جدار تم بناءه من طرفهم.
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المعني صرح لـ"الشروق" انه يتهم وبالصور والأدلة الأشخاص المعنيين، لاستغلالهم صفة أعضاء اللجنة رغم انقضاء مدة اعتمادهم لأكثر من 5 سنوات، إلا أنهم أقدموا في غيابه وباسم السكان على اقتحام مكتبه وتخريب محتوياته، إلى جانب بناء جدار لغلق بابه، في الوقت الذي كان يترحم فيه رفقة السلطات المحلية على أرواح الشهداء في النصب التذكاري بالمنطقة.
وعن هذا التصرف، أوضح المتحدث انه لا مشاكل بين سكان القرية والسلطات المحلية، حسب ما يحاول هؤلاء الترويج له، والمشكل يتمثل أساسا في قيام رئيس اللجنة المنقضية عهدته بإيداع ملف لتجديد اعتماد اللجنة بتاريخ 23 افريل المنصرم، وبسبب الإضراب الدوري للعمال والأيام المتزامنة والتحضير للتشريعيات، لم يتحصل المعني على وصل الإيداع، وبالمقابل حاول رئيس سابق لذات اللجنة تأسيس جمعية ذات طابع اجتماعي، وهو ما اعتبره المعني، حسب "المير" مكيدة مدبرة ضده، ليتم في اليوم الموالي غلق جميع المسالك والطريق المؤدي إلى القرية بواسطة الشاحنات، لمنع المواطنين من الخروج وإجبارهم على النزول من وسائل النقل للمشاركة في الاحتجاج لاقتحام البلدية، وهو الأمر الذي قال المتحدث إن المواطنين استنكروا ما أسموه بقانون الغاب السائد في المنطقة وطالبوا بتدخل السلطات الأمنية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ولائية إلى البلدية للوقوف على حقيقة الأحداث الأخيرة وخلفياتها. ومن جهتهم، أفاد المحتجون أن غياب التنمية وتعطل عجلتها في البلدية وقريتهم على وجه الخصوص هو ما أرق يومياتهم وجعلهم يلجأون كل مرة إلى لغة الشارع.