مثل كهل في العقد الخامس من العمر، الثلاثاء، أمام هيئة محكمة الحراش بالعاصمة، لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، بعد تمكن مصالح الأمن بباب الزوار من تنفيذ ثمانية أوامر قبض صادرة في حقه عن عدة محاكم بمختلف ولايات الوطن.
و هذا إثر تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير وتقليد أختام هيئات إدارية عمومية ومؤسسات اقتصادية، وتجوله بوثائق هوية مزورة.
كما عثر بحوزته خلال توقيفه على بطاقة تعريف وطنية، وسجلين تجاريين، وكذا دفتر عائلي، ورخصة سياقة، ووصفات طبية صادرة عن المستشفى العسكري بعين النعجة، إلى جانب صحيفة سوابق عدلية وشهادة بكالوريا، كلها مزورة وتحمل أسماء مستعارة.
وحسب ما تداولته المحكمة من وقائع، فقد سبق للمتهم إبرام عدة مشاريع تتعلق بأنظمة المراقبة مع وزارة الدفاع الوطني، منها مشاريع بتقنتورين باسم مغاير لاسمه الحقيقي. وقد التمست النيابة العامة 5 سنوات حبسا للمتهم.
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مريم. ز
مثل كهل في العقد الخامس من العمر، الثلاثاء، أمام هيئة محكمة الحراش بالعاصمة، لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، بعد تمكن مصالح الأمن بباب الزوار من تنفيذ ثمانية أوامر قبض صادرة في حقه عن عدة محاكم بمختلف ولايات الوطن.
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و هذا إثر تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير وتقليد أختام هيئات إدارية عمومية ومؤسسات اقتصادية، وتجوله بوثائق هوية مزورة.
كما عثر بحوزته خلال توقيفه على بطاقة تعريف وطنية، وسجلين تجاريين، وكذا دفتر عائلي، ورخصة سياقة، ووصفات طبية صادرة عن المستشفى العسكري بعين النعجة، إلى جانب صحيفة سوابق عدلية وشهادة بكالوريا، كلها مزورة وتحمل أسماء مستعارة.
وحسب ما تداولته المحكمة من وقائع، فقد سبق للمتهم إبرام عدة مشاريع تتعلق بأنظمة المراقبة مع وزارة الدفاع الوطني، منها مشاريع بتقنتورين باسم مغاير لاسمه الحقيقي. وقد التمست النيابة العامة 5 سنوات حبسا للمتهم.