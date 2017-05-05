أدى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جيه إن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، الأربعاء، وتعهد بالتعامل على الفور مع مهام صعبة من بينها الطموحات النووية لكوريا الشمالية وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة والصين، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال مون في أول خطاب له بعد توليه المنصب، إنه سيبدأ مباشرة جهود نزع فتيل التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتفاوض مع واشنطن وبكين للحد من الخلاف بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) في كوريا الجنوبية.
وأضاف أنه يعتزم الإعلان عن تعيينات واسعة في المناصب الوزارية وبين موظفي الرئاسة حتى يملأ على وجه السرعة فراغاً في السلطة خلفه عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي في مارس بسبب فضيحة فساد هزت قطاع الأعمال والنخبة السياسية في كوريا الجنوبية.
وقال مون أمام البرلمان: "سأبدأ على وجه السرعة محاولة حل الأزمة الأمنية". وأضاف "لو دعت الضرورة سأتوجه مباشرة إلى واشنطن. سأتوجه إلى بكين وطوكيو. وإذا كانت الظروف ملائمة (سأتوجه) إلى بيونغ يانغ أيضاً".
وتعهد مون (64 عاماً) أيضاً بقطع ما وصفه بعلاقات التواطؤ بين الشركات والحكومة.
وقال مون "أتولى منصبي صفر اليدين وسأغادره صفر اليدين".
وقبل أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في مراسم اتسمت بالبساطة في البرلمان التقى مون مع زعماء الأحزاب المعارضة حيث وعدهم بتحسين مستوى التنسيق معهم فيما يتعلق بمسائل الأمن الوطني.
وقال لكبار مسؤولي المعارضة: "أستطيع أن أبلي بلاء حسناً فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والأمن الوطني والتحالف الكوري الأمريكي إذا ساعدني حزب كوريا للحرية". وأضاف "سأشارك المعارضة في المعلومات بشأن الأمن الوطني".
غير أن المرشح لمنصب رئيس المخابرات الجديد قال، الأربعاء، إنه يجب تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية قبل عقد لقاء قمة بين زعيمي الكوريتين.
وقال سو هون، وهو خبير في المحادثات بين الكوريتين، للصحفيين بعد ترشيحه إن من السابق لأوانه الحديث عن قمة محتملة بين مون ونظيره في كوريا الشمالية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1بريطاني حاول اغتيال ترامب يكشف سر قيامه بذلك
2ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي
3إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر
4مائة مهاجر يجتازون السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا
5أمريكا تزود أكراد سوريا بالسلاح رغم غضب تركيا
Français English
الرأي
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
مون جيه إن يؤدي اليمين رئيساً لكوريا الجنوبية
وكالات - الشروق أونلاين
أدى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جيه إن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، الأربعاء، وتعهد بالتعامل على الفور مع مهام صعبة من بينها الطموحات النووية لكوريا الشمالية وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة والصين، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
الشرطة تتدخل بالأسلحة لفض اشتباك طائفي في ميانمار
مون جيه إن يؤدي اليمين رئيساً لكوريا الجنوبية
تركيا: تسليح أمريكا لأكراد سوريا غير مقبول
أمريكا تزود أكراد سوريا بالسلاح رغم غضب تركيا
ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي
وقال مون في أول خطاب له بعد توليه المنصب، إنه سيبدأ مباشرة جهود نزع فتيل التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتفاوض مع واشنطن وبكين للحد من الخلاف بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) في كوريا الجنوبية.
وأضاف أنه يعتزم الإعلان عن تعيينات واسعة في المناصب الوزارية وبين موظفي الرئاسة حتى يملأ على وجه السرعة فراغاً في السلطة خلفه عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي في مارس بسبب فضيحة فساد هزت قطاع الأعمال والنخبة السياسية في كوريا الجنوبية.
وقال مون أمام البرلمان: "سأبدأ على وجه السرعة محاولة حل الأزمة الأمنية". وأضاف "لو دعت الضرورة سأتوجه مباشرة إلى واشنطن. سأتوجه إلى بكين وطوكيو. وإذا كانت الظروف ملائمة (سأتوجه) إلى بيونغ يانغ أيضاً".
وتعهد مون (64 عاماً) أيضاً بقطع ما وصفه بعلاقات التواطؤ بين الشركات والحكومة.
وقال مون "أتولى منصبي صفر اليدين وسأغادره صفر اليدين".
وقبل أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في مراسم اتسمت بالبساطة في البرلمان التقى مون مع زعماء الأحزاب المعارضة حيث وعدهم بتحسين مستوى التنسيق معهم فيما يتعلق بمسائل الأمن الوطني.
وقال لكبار مسؤولي المعارضة: "أستطيع أن أبلي بلاء حسناً فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والأمن الوطني والتحالف الكوري الأمريكي إذا ساعدني حزب كوريا للحرية". وأضاف "سأشارك المعارضة في المعلومات بشأن الأمن الوطني".
غير أن المرشح لمنصب رئيس المخابرات الجديد قال، الأربعاء، إنه يجب تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية قبل عقد لقاء قمة بين زعيمي الكوريتين.
وقال سو هون، وهو خبير في المحادثات بين الكوريتين، للصحفيين بعد ترشيحه إن من السابق لأوانه الحديث عن قمة محتملة بين مون ونظيره في كوريا الشمالية.