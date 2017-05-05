مون جيه إن يؤدي اليمين رئيساً لكوريا الجنوبية

أدى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جيه إن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، الأربعاء، وتعهد بالتعامل على الفور مع مهام صعبة من بينها الطموحات النووية لكوريا الشمالية وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة والصين، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال مون في أول خطاب له بعد توليه المنصب، إنه سيبدأ مباشرة جهود نزع فتيل التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتفاوض مع واشنطن وبكين للحد من الخلاف بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) في كوريا الجنوبية.

وأضاف أنه يعتزم الإعلان عن تعيينات واسعة في المناصب الوزارية وبين موظفي الرئاسة حتى يملأ على وجه السرعة فراغاً في السلطة خلفه عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي في مارس بسبب فضيحة فساد هزت قطاع الأعمال والنخبة السياسية في كوريا الجنوبية.

وقال مون أمام البرلمان: "سأبدأ على وجه السرعة محاولة حل الأزمة الأمنية". وأضاف "لو دعت الضرورة سأتوجه مباشرة إلى واشنطن. سأتوجه إلى بكين وطوكيو. وإذا كانت الظروف ملائمة (سأتوجه) إلى بيونغ يانغ أيضاً".

وتعهد مون (64 عاماً) أيضاً بقطع ما وصفه بعلاقات التواطؤ بين الشركات والحكومة.

وقال مون "أتولى منصبي صفر اليدين وسأغادره صفر اليدين".

وقبل أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في مراسم اتسمت بالبساطة في البرلمان التقى مون مع زعماء الأحزاب المعارضة حيث وعدهم بتحسين مستوى التنسيق معهم فيما يتعلق بمسائل الأمن الوطني.

وقال لكبار مسؤولي المعارضة: "أستطيع أن أبلي بلاء حسناً فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والأمن الوطني والتحالف الكوري الأمريكي إذا ساعدني حزب كوريا للحرية". وأضاف "سأشارك المعارضة في المعلومات بشأن الأمن الوطني".

غير أن المرشح لمنصب رئيس المخابرات الجديد قال، الأربعاء، إنه يجب تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية قبل عقد لقاء قمة بين زعيمي الكوريتين.

وقال سو هون، وهو خبير في المحادثات بين الكوريتين، للصحفيين بعد ترشيحه إن من السابق لأوانه الحديث عن قمة محتملة بين مون ونظيره في كوريا الشمالية.