قال الناقد السينمائي والعضو في لجنة تحكيم "جوائز النقاد السنوية" التي ينظمها مركز السينما العربية إنّ غياب أفلام جزائرية عن القائمة النهائية المرشحة "لجوائز النقاد" يرجع إلى عدم وجود إنتاجات سينمائية في 2016، وهو ما تحدده شروط هذه المسابقة التي تروج للسينما العربية.
وأكدّ المخرج نبيل حاجي في تصريح لـ"الشروق" عن سبب غياب الجزائر عن هذا المحفل مقابل حضور دول عربية أخرى منها التي لا تملك باعا طويلا في الفن السابع، أنّ الأفلام الجزائرية غائبة في هذه المنافسة، نظرا لانعدام أفلام أنتجت في 2016.
واعتبر نبيل حاجي في السياق أنّ قبول الأفلام في المسابقة يخضع لمجموعة من الشروط، منها أن تكون الأفلام قد عُرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية "أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم"، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة "روائية أو وثائقية" وسنة الإنتاج، وهذه الأخيرة لا تتوفر في الأفلام الجزائرية التي يعود فيها أحدث إنتاج إلى سنة 2015، وأوضح حاجي أنّه اقترح على إدارة الجائزة فيلم "البئر" للطفي بوشوشي الذي تحصل على عديد الجوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، لكنه قال:" للأسف لم يتم اختياره لكونه أنتج في 2015".
ولفت المتحدث في معرض حديثه أنّ الأفلام المتنافسة على الجوائز في فئات مختلفة "أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل وأفضل ممثلة" هي أفلام عربية أنتجت في 2016، كما سبق لها وأن شاركت في مهرجانات سينمائية دولية.
وكان مركز السينما العربية قد أعلن حديثا عن إطلاق "جوائز النقاد" مع تشكيل لجنة تحكيم خاصة بها تقدم الجوائز سنويا في فئات متعددة.
وقال المركز وهو منصة دولية تروج للسينما العربية في بيان إن لجنة تحكيم الجوائز "تضم 26 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 15 دولة عربية وأجنبية."
ويتولى الناقد المصري أحمد شوقي منصب مدير "جوائز النقاد" التي ستوزع ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي شهر ماي.
ومن أبرز أعضاء لجنة ترشيح واختيار"جوائز النقاد" إلى جانب الجزائري نبيل حاجي، إبراهيم العريس من لبنان، المصري طارق الشناوي والأمريكية ديبوراه يانج والفرنسي أوليفيه بارليه والمغربي حمادي كيروم والعراقي زياد خزاعي والكويتي عبد الستار ناجي والتونسي محمد بوغلاب، والجزائري نبيل حاجي واللبنانية هدى إبراهيم والمصري سمير فريد والفلسطيني حسام عاصي والمغربي خليل ديمون والكرواتي دراجان روبيشا.
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3الجزائر غائبة عن "جوائز النقاد" بسبب انعدام إنتاجات سينمائية في 2016
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قال إنّه اقترح "البئر"، العضو في لجنة تحكيم الجائزة، نبيل حاجي لـ"الشروق":
الجزائر غائبة عن "جوائز النقاد" بسبب انعدام إنتاجات سينمائية في 2016
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
قال الناقد السينمائي والعضو في لجنة تحكيم "جوائز النقاد السنوية" التي ينظمها مركز السينما العربية إنّ غياب أفلام جزائرية عن القائمة النهائية المرشحة "لجوائز النقاد" يرجع إلى عدم وجود إنتاجات سينمائية في 2016، وهو ما تحدده شروط هذه المسابقة التي تروج للسينما العربية.
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وأكدّ المخرج نبيل حاجي في تصريح لـ"الشروق" عن سبب غياب الجزائر عن هذا المحفل مقابل حضور دول عربية أخرى منها التي لا تملك باعا طويلا في الفن السابع، أنّ الأفلام الجزائرية غائبة في هذه المنافسة، نظرا لانعدام أفلام أنتجت في 2016.
واعتبر نبيل حاجي في السياق أنّ قبول الأفلام في المسابقة يخضع لمجموعة من الشروط، منها أن تكون الأفلام قد عُرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية "أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم"، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة "روائية أو وثائقية" وسنة الإنتاج، وهذه الأخيرة لا تتوفر في الأفلام الجزائرية التي يعود فيها أحدث إنتاج إلى سنة 2015، وأوضح حاجي أنّه اقترح على إدارة الجائزة فيلم "البئر" للطفي بوشوشي الذي تحصل على عديد الجوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، لكنه قال:" للأسف لم يتم اختياره لكونه أنتج في 2015".
ولفت المتحدث في معرض حديثه أنّ الأفلام المتنافسة على الجوائز في فئات مختلفة "أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل وأفضل ممثلة" هي أفلام عربية أنتجت في 2016، كما سبق لها وأن شاركت في مهرجانات سينمائية دولية.
وكان مركز السينما العربية قد أعلن حديثا عن إطلاق "جوائز النقاد" مع تشكيل لجنة تحكيم خاصة بها تقدم الجوائز سنويا في فئات متعددة.
وقال المركز وهو منصة دولية تروج للسينما العربية في بيان إن لجنة تحكيم الجوائز "تضم 26 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 15 دولة عربية وأجنبية."
ويتولى الناقد المصري أحمد شوقي منصب مدير "جوائز النقاد" التي ستوزع ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي شهر ماي.
ومن أبرز أعضاء لجنة ترشيح واختيار"جوائز النقاد" إلى جانب الجزائري نبيل حاجي، إبراهيم العريس من لبنان، المصري طارق الشناوي والأمريكية ديبوراه يانج والفرنسي أوليفيه بارليه والمغربي حمادي كيروم والعراقي زياد خزاعي والكويتي عبد الستار ناجي والتونسي محمد بوغلاب، والجزائري نبيل حاجي واللبنانية هدى إبراهيم والمصري سمير فريد والفلسطيني حسام عاصي والمغربي خليل ديمون والكرواتي دراجان روبيشا.