إلزامية عرض الأسعار وبلد المنشأ شروط جديدة لبيع اللحوم الطازجة

أقرت وزارة التجارة، الأربعاء، إجراءات جديدة تتضمن شروطا بيع اللحوم الطازجة المستوردة، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان، أين يكثر الطلب على اللحوم بأنواعها.

وأعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، الأربعاء، أنه يتوجب على الجزارين وضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المنتوج المستورد والمنتج محليا وذلك قصد حماية المستهلك ومنحه حرية الإختيار.

وأوضحت الوزارة "بعد منح رخص استيراد اللحوم الطازجة ومن أجل حماية المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة - مما يسمح لهم بالاختيار الحر لأنواع السلع المعروضة- تلزم وزارة التجارة كل محلات الجزارين وضع لوحات عرض تظهر سعر الوحدة والمنشأ الأصلي لكل نوع من اللحوم والفصل بين اللحوم الطازجة المحلية واللحوم الطازجة المستوردة".

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد منحت مؤخرا 19 رخصة لاستيراد 20.000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى علما أنه سيتم استيراد 50 بالمائة من هذه الكمية من إسبانيا والباقي من فرنسا وايطاليا والبرازيل ونيوزلندا.

وحسب وزارة التجارة فإنه منذ بداية السنة الجارية تم استيراد 17 ألف طن من اللحوم الحمراء عن طريق رخص الاستيراد منحت في سنة 2016.