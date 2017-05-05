الحرارة في ارتفاع تدريجي إلى غاية الخميس.. خبراء الفلاحة: الجفاف مستبعد وتقييم الموسم الفلاحي سابق لأوانه

رفض خبراء في الفلاحة تقييم الموسم الفلاحي الحالي بالموازاة مع الشح في الغيث بعدما سجل تذبذب في التساقط وغيابه في أماكن متفرقة شهري مارس وأفريل، معتبرين الأمر سابقا لأوانه، على أن يكون انطلاقا من موسم الحصاد الذي يبدأ عادة منتصف شهر جوان، واصفين الموسم بالأحسن مقارنة بالسنتين الماضيتين بعدما صنفتا جافتين.

وهوّن التقني في الفلاحة حاج هني، في رده على أسئلة "الشروق"، من مخاوف تصنيف الموسم الفلاحي الحالي بالجاف، مؤكدا أن كل المؤشرات الأولية توضح أنها سنة معتدلة، في حين إن نسبة الجفاف مخففة مقارنة بالسنتين الماضيتين، بعدما وصفها بالجافة حيث تراجع إنتاج الحبوب إلى 25 و35 مليون قنطار.

ويؤكد مختصون في الطقس أن الحرارة الاستثنائية التي تشهدها مختلف مناطق الوطن منذ أمس، تعتبر عادية لصراع بين كتلتين مختلفتين فضلا عن انتقال بين فصلين حيث تشير آخر النماذج الرقمية للطقس إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع إلى غاية الخميس على أن تقارب 37 درجة مئوية بالولايات الداخلية وما بين 28 إلى 30 درجة بالسواحل، أما في الجنوب، فتتعدى 45 درجة بأقصاها لتعود في الانخفاض ابتداء من ظهيرة الجمعة بفعل هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية تصل 50 كلم/سا على المناطق الغربية لينتقل الانخفاض التدريجي إلى المناطق الوسطى ثم الشرقية ليشمل الانخفاض المناطق الداخلية يوم السبت بتشكل سحب رعدية أواخر الجمعة، تكون محملة بأمطار معتبرة محليا قد تمتد السبت إلى الولايات الساحلية الوسطى والشرقية.. والله أعلم.