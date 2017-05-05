عاد حزب جبهة التحرير الوطني للطعن في النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، والتي لم تمنحه مقاعد إضافية مقارنه بغريمه الأرندي، الذي رحب برفع حصته إلى 100 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، وضعته في أحسن رواق.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، لـ"الشروق" إن الحكم على النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، سابق لأوانه بحكم أنها مؤقتة وليست نهائية حتى يتخذ الآفلان موقفا منها.
وبالتالي، فإن الحزب سينتظر حسب ولد عباس، رفع حصته بعد تقديم الطعون على مستوى بعض الولايات. وأضاف خليفة سعداني، أن حظوظ الحزب في رفع عدد مقاعده ما تزال قائمة.
من جهته، قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق في تصريح لـ"الشروق" إن الأخير راض برفع عدد مقاعده من 97 مقعدا إلى 100 مقعدا مشيرا: "كنا نتوقع رفع حصتنا في المجلس الشعبي الوطني، لأنها من نصيبنا نظرا إلى النتائج التي تم إعدادها من طرق الهياكل الحزبية المحلية"، وتابع قوله: "لكن رغم النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، إلا أن الأرندي سيقدم طعونا في أكثر من 10 ولايات"، مشيرا إلى أنه تم تقديم كل الأدلة والبراهين لكن القرار النهائي يرجع إلى المجلس الدستوري الذي سيفصل في الأمر.
وما تزال الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات والتي شككت في النتائج المعلن عنها، على غرار تحالف حركة مجتمع السلم، وحزب العمال، والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، تنتظر النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، خاصة أن الكثير منها حسب تصريحات قادتها، قد قدم الأدلة "الدامغة" التي تُثبت أن مقاعده "سرقت" من طرف حزبي السلطة، الآفلان والأرندي.
ويبدو من خلال النتائج أن أكثر المحظوظين، في تشريعيات الرابع ماي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتواجد في رواق جيد، بعد أن أنصفته النتائج حسب تصريحات أمينه العام أحمد أويحيى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1سفير الجزائر ببروكسل "يزعج" المغرب ويُحرجه
2هذه تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وشروط عضويته
3مرشحات "الأفانا" يلتحقن بتواتي
41.7 مليون ورقة ملغاة تطعن في مصداقية البرلمان القادم!
5لا قطع للإنترنت و"الفايسبوك" خلال البكالوريا.. والترخيص بساعة تأخر
Français English
الرأي
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
حرب صامتة على المقاعد بين الحزبين الغريمين
الآفلان يرفض الهزيمة والأرندي في أحسن رواق
إيمان عويمر
عاد حزب جبهة التحرير الوطني للطعن في النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، والتي لم تمنحه مقاعد إضافية مقارنه بغريمه الأرندي، الذي رحب برفع حصته إلى 100 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، وضعته في أحسن رواق.
تغطيات ذات صلة
هذه تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وشروط عضويته
الآفلان يرفض الهزيمة والأرندي في أحسن رواق
الجفاف مستبعد وتقييم الموسم الفلاحي سابق لأوانه
الأوراق الملغاة تتفوّق على أصوات الحزب الفائز بالمرتبة الأولى!
الجمعيات الحقوقية ليست "بعبعا" وسنتصدّى للمنظمات الدولية
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، لـ"الشروق" إن الحكم على النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، سابق لأوانه بحكم أنها مؤقتة وليست نهائية حتى يتخذ الآفلان موقفا منها.
وبالتالي، فإن الحزب سينتظر حسب ولد عباس، رفع حصته بعد تقديم الطعون على مستوى بعض الولايات. وأضاف خليفة سعداني، أن حظوظ الحزب في رفع عدد مقاعده ما تزال قائمة.
من جهته، قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق في تصريح لـ"الشروق" إن الأخير راض برفع عدد مقاعده من 97 مقعدا إلى 100 مقعدا مشيرا: "كنا نتوقع رفع حصتنا في المجلس الشعبي الوطني، لأنها من نصيبنا نظرا إلى النتائج التي تم إعدادها من طرق الهياكل الحزبية المحلية"، وتابع قوله: "لكن رغم النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، إلا أن الأرندي سيقدم طعونا في أكثر من 10 ولايات"، مشيرا إلى أنه تم تقديم كل الأدلة والبراهين لكن القرار النهائي يرجع إلى المجلس الدستوري الذي سيفصل في الأمر.
وما تزال الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات والتي شككت في النتائج المعلن عنها، على غرار تحالف حركة مجتمع السلم، وحزب العمال، والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، تنتظر النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، خاصة أن الكثير منها حسب تصريحات قادتها، قد قدم الأدلة "الدامغة" التي تُثبت أن مقاعده "سرقت" من طرف حزبي السلطة، الآفلان والأرندي.
ويبدو من خلال النتائج أن أكثر المحظوظين، في تشريعيات الرابع ماي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتواجد في رواق جيد، بعد أن أنصفته النتائج حسب تصريحات أمينه العام أحمد أويحيى.