تدخلت الشرطة في ميانمار (بورما)، الأربعاء، مستخدمة أسلحتها النارية لفض اشتباك طائفي بين عشرات المسلمين والبوذيين، في أول اشتباك مباشر تشهده مدينة يانغون منذ سنوات، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.
ووقع الاشتباك جراء إجبار عدد من رجال الدين البوذيين السلطات الحكومية على إغلاق مدرستين إسلاميتين في يانغون خلال أفريل الماضي، في إطار الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار.
ونقلت أسوشيتيد برس عن مصدر في شرطة المدينة، لم تسمه، قوله إن "المواجهات بدأت على خلفية اقتحام عدد من البوذيين حي إسلامي في المدينة، بحجة أن سكان الحي يخفون عدد من مسلمي الروهينغا بشكل غير قانوني".
وفي السياق، قال أحد السكان للوكالة، إنه "شاهد 30 شخص بوذي يفترشون الشوارع وبحوزتهم حجارة، لمواجهة المسلمين الذين استعدوا لهم بالمقابل".
ونتج عن تلك المواجهات إصابة العشرات بجروح طفيفة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التوترات بين البوذيين والمسلمين في ميانمار، منذ اندلاع نزاع عنيف بين بوذيين في ولاية أراكان ومسلمي الروهينغا عام 2012.
وتصاعد العنف في أراكان العام الماضي، بعد قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.
وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 2.3 في المائة من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاء للعام 2016.
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الشرطة تتدخل بالأسلحة لفض اشتباك طائفي في ميانمار
الأناضول - الشروق أونلاين
تدخلت الشرطة في ميانمار (بورما)، الأربعاء، مستخدمة أسلحتها النارية لفض اشتباك طائفي بين عشرات المسلمين والبوذيين، في أول اشتباك مباشر تشهده مدينة يانغون منذ سنوات، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.
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ووقع الاشتباك جراء إجبار عدد من رجال الدين البوذيين السلطات الحكومية على إغلاق مدرستين إسلاميتين في يانغون خلال أفريل الماضي، في إطار الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار.
ونقلت أسوشيتيد برس عن مصدر في شرطة المدينة، لم تسمه، قوله إن "المواجهات بدأت على خلفية اقتحام عدد من البوذيين حي إسلامي في المدينة، بحجة أن سكان الحي يخفون عدد من مسلمي الروهينغا بشكل غير قانوني".
وفي السياق، قال أحد السكان للوكالة، إنه "شاهد 30 شخص بوذي يفترشون الشوارع وبحوزتهم حجارة، لمواجهة المسلمين الذين استعدوا لهم بالمقابل".
ونتج عن تلك المواجهات إصابة العشرات بجروح طفيفة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التوترات بين البوذيين والمسلمين في ميانمار، منذ اندلاع نزاع عنيف بين بوذيين في ولاية أراكان ومسلمي الروهينغا عام 2012.
وتصاعد العنف في أراكان العام الماضي، بعد قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.
وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 2.3 في المائة من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاء للعام 2016.