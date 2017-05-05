تعتبر عملية توزيع وبيع المؤثرات أو ما يعرف قانونا بالمهلوسات العقلية، أكثر الأدوية التي تُدخِل الصيادلة في دوّامة المشاكل القانونية التي قد تصل حد التورط في قضايا جنح وجنايات في حال بيع المؤثرات العقلية للمدمنين والمشبوهين.
الظاهرة جعلت مهنيي الصحة ومختصين وصيادلة يدعون إلى ضرورة استحداث فهرس إلكتروني وطني خاص بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، يدوّن فيه الصيدلي معطيات معينة بالوصفة، ويذكر بالتفصيل الأدوية الممنوحة لكل مريض طلبها، وذلك لتسهيل عملية تتبعه عبر مختلف أنحاء الوطن، في حال حدوث تلاعب بهذا النوع من الأدوية.
ويعتبر الصيادلة أنفسهم الضحية الأولى، بسبب تسليط الرقابة عليهم دون غيرهم فيما يخص هذه الأدوية، ما جعلهم يطالبون بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل مستوردي وموزعي ومصنعي الأدوية.
وفي الموضوع، يؤكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ "الشروق" أن الدولة نظمت مجال المؤثرات العقلية بعدة قوانين، أهمها قانون 04/18، الذي يُكافح وبصرامة الاستعمال غير القانوني لهذه الأدوية، سواء من طرف المرضى أنفسهم أو مهنيي الصحة أو أي شخص آخر، لكن – حسبه - هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية تكميلية لسد بعض الفراغات القانونية والسماح للمهنيين بالعمل في إطار آمن، ويناشد المتحدث الصيادلة التبليغ عن المشبوهين.
وقصد إيجاد حل للظاهرة، يقترح الصيادلة إلزام الطبيب بتحضير سجل خاص بالوصفات المتعلقة بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، مع تحرير 3 نسخ من كل وصفة برقم تسلسلي، يحتفظ الطبيب بنسخة منها، وأخرى تسلم للمريض وثالثة للصيدلي، إلى جانب استحداث قائمة محلية وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية باعتبارها تشكل خطرا على صحة المواطنين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1سفير الجزائر ببروكسل "يزعج" المغرب ويُحرجه
2هذه تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وشروط عضويته
3مرشحات "الأفانا" يلتحقن بتواتي
41.7 مليون ورقة ملغاة تطعن في مصداقية البرلمان القادم!
5لا قطع للإنترنت و"الفايسبوك" خلال البكالوريا.. والترخيص بساعة تأخر
Français English
الرأي
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
طالبوا بفهرس الكتروني وطني وتوسيع دائرة الرقابة
المؤثرات العقلية تجرّم الصّيادلة بسبب فراغات قانونية!
نادية سليماني
تعتبر عملية توزيع وبيع المؤثرات أو ما يعرف قانونا بالمهلوسات العقلية، أكثر الأدوية التي تُدخِل الصيادلة في دوّامة المشاكل القانونية التي قد تصل حد التورط في قضايا جنح وجنايات في حال بيع المؤثرات العقلية للمدمنين والمشبوهين.
تغطيات ذات صلة
الوزير الأول يلتقي برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري
ارتفاع فاحش في أسعار اللحوم والتمور عشية رمضان
المؤثرات العقلية تجرّم الصّيادلة بسبب فراغات قانونية!
هذه تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وشروط عضويته
الآفلان يرفض الهزيمة والأرندي في أحسن رواق
الظاهرة جعلت مهنيي الصحة ومختصين وصيادلة يدعون إلى ضرورة استحداث فهرس إلكتروني وطني خاص بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، يدوّن فيه الصيدلي معطيات معينة بالوصفة، ويذكر بالتفصيل الأدوية الممنوحة لكل مريض طلبها، وذلك لتسهيل عملية تتبعه عبر مختلف أنحاء الوطن، في حال حدوث تلاعب بهذا النوع من الأدوية.
ويعتبر الصيادلة أنفسهم الضحية الأولى، بسبب تسليط الرقابة عليهم دون غيرهم فيما يخص هذه الأدوية، ما جعلهم يطالبون بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل مستوردي وموزعي ومصنعي الأدوية.
وفي الموضوع، يؤكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ "الشروق" أن الدولة نظمت مجال المؤثرات العقلية بعدة قوانين، أهمها قانون 04/18، الذي يُكافح وبصرامة الاستعمال غير القانوني لهذه الأدوية، سواء من طرف المرضى أنفسهم أو مهنيي الصحة أو أي شخص آخر، لكن – حسبه - هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية تكميلية لسد بعض الفراغات القانونية والسماح للمهنيين بالعمل في إطار آمن، ويناشد المتحدث الصيادلة التبليغ عن المشبوهين.
وقصد إيجاد حل للظاهرة، يقترح الصيادلة إلزام الطبيب بتحضير سجل خاص بالوصفات المتعلقة بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، مع تحرير 3 نسخ من كل وصفة برقم تسلسلي، يحتفظ الطبيب بنسخة منها، وأخرى تسلم للمريض وثالثة للصيدلي، إلى جانب استحداث قائمة محلية وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية باعتبارها تشكل خطرا على صحة المواطنين.