أقدم النظام السوري على إعدام أربعة مواطنين شبان تسلمهم قبل أسابيع من السلطات الكويتية، حيث طلبت الأخيرة منهم المغادرة؛ لمخالفات "بسيطة" ارتكبوها، كما أورد موقع "عربي 21"، الأربعاء.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن حسين الشمالي، أمين عام منظمة "كافي" لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان، قوله إن "هناك أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية يحملون الجنسية السورية تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن "من تم إعدامهم سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير، والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى".
وأكد الشمالي، أن "المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها".
وقال حسين الشمالي، إن "الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد".
وألقى ناشطون باللوم على الحكومة الكويتية بما جرى، قائلين إنها "سلمت المواطنين السوريين للموت".
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النظام يعدم أربعة سوريين أبعدتهم الكويت لأسباب بسيطة
وكالات - الشروق أونلاين
أقدم النظام السوري على إعدام أربعة مواطنين شبان تسلمهم قبل أسابيع من السلطات الكويتية، حيث طلبت الأخيرة منهم المغادرة؛ لمخالفات "بسيطة" ارتكبوها، كما أورد موقع "عربي 21"، الأربعاء.
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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن حسين الشمالي، أمين عام منظمة "كافي" لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان، قوله إن "هناك أربعة مبعدين من الأراضي الكويتية يحملون الجنسية السورية تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن "من تم إعدامهم سافروا من البلاد على خلفية قضايا بسيطة ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استثناء هذه الجنسية من التسفير، والاكتفاء بالعقوبات القانونية الأخرى".
وأكد الشمالي، أن "المنظمة تلقت، خلال الفترة الماضية، نداءات استغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها".
وقال حسين الشمالي، إن "الأمر لا يرتبط فقط بالإعدام، حيث رصدت المنظمة كذلك فقدان أثر عشرات السوريين الذين تم إبعادهم عن البلاد".
وألقى ناشطون باللوم على الحكومة الكويتية بما جرى، قائلين إنها "سلمت المواطنين السوريين للموت".