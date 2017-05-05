اهتمت بمعيار السلامة وحماية المستهلك "براند" تنافس كبرى الشركات العالمية في معرض الجزائر الدولي

تشارك علامة "براند الجزائر" للمرة الثالثة على التوالي في معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ "50"، في الفترة مابين 8 الى 13 ماي الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، حيث تنوي إظهار الدور الأساسي الذي تلعبه في عملية التنمية الاقتصادية، وفرصة لتقديم التجربة للشركاء الأجانب ودعم مجال الشغل.

أكدت الشركة الأربعاء في بيان لها تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، أن إستراتجياتها الحالية بالسوق الجزائرية، هي تقديم أفضل المنتوجات وخدمة ما بعد البيع والضمان على غرار السعر والحداثة، حيث حملت معها برنامجا وخططا تسويقية وتجارية هامة بعد رواج العلامة أوروبيا، واقتحام الشركة عالم الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية.

وقدمت العلامة أحدث ابتكاراتها بشكل حصري على نطاقات مختلفة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية التي يتم تصنيعها في مصانعها في سطيف، والتي تلبي المعايير الدولية، بوجود مستشارين تجاريين بجناح العلامة في المعرض الدولي، مهمتهم الاجابة عن أسئلة الزوار، وإهتماماتهم التكنولوجية حول منتوجات الشركة.

ومنذ شهر نوفمبر الفارط، عرفت الشركة حيزا كبيرا من اهتمام الزبائن بجانب التقنية والجمال، بالاضافة إلى السعر والضمان، وهو ما أهّل منتوجات العلامة "براند" لتصبح الأكثر استعمالا لدى الأسر والعائلات الجزائرية، من غسالات وأجهزة تلفزيونية ذكية وكمبيوترات وهواتف ذكية. وقال بيان الشركة، أن "براند"، تستوفي الشروط الأساسية لتوجيهات اللوائح الاوروبية من حيث السلامة وحماية المستهلك، بالاضافةإلى كونها تمثل المحتوى المحلي بأكثر من 80 بالمائة خلال فترة العرض.

ومن خلال مشاركتها الثالثة في المعرض الدولي رقم "1" في الجزائر، تريد" براند" التركيز على بلوغ الريادة في مجال الالكترونيات والأجهزة المنزلية، وتأكيد عزمها على تحقيق خبرتها وتوصيل منتجاتها إلى المستهلك الجزائري، والمساعدة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع السوق الجزائرية بالمنتوجات الإلكترونية الذكية بأقل التكاليف وبجودة عالمية.