بعد نشرها إعلاناً يسخر من الأسرى "بيتزا هت" تعتذر للفلسطينيين

أ ف ب - الشروق أونلاين

اعتذرت سلسلة مطاعم "بيتزا هت"، الثلاثاء، بعد إعلان للفرع الإسرائيلي للشركة سخر من الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون إضراباً عن الطعام منذ قرابة شهر في سجون الاحتلال.

وقامت الشركة الإسرائيلية بنشر صورة على صفحتها على موقع فيسبوك من شريط فيديو نشرته مصلحة سجون الاحتلال يظهر رجلاً قالت إنه القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام وهو يتناول الطعام في السر.

وكتبت "بيتزا هت" على الصورة باللغة العبرية، "البرغوثي، إن كنت تريد أن توقف إضرابك (عن الطعام)، أليست البيتزا خياراً أفضل؟".

واختفت الصورة تماماً، صباح الأربعاء، عن صفحة "بيتزا هت" باللغة العبرية.

واعتذرت متحدثة باسم "بيتزا هت" إنترناشيونال عن ذلك.

وقالت المتحدثة في رد مكتوب لوكالة فرانس برس، إن الإعلان "لم يكن مناسباً أبداً ولا يعكس قيم علامتنا التجارية"، مؤكدة أن الفرع الإسرائيلي الذي يملك الامتياز قام بإزالة الإعلان.

وأضافت "نأسف حقاً لأي أذى تسبب به" الإعلان.

وينفذ الأسرى الفلسطينيون منذ 17 أفريل إضراباً جماعياً عن الطعام بدعوة من مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد، للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

وينفذ البرغوثي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه بهجمات خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).

وأثارت الصورة غضب الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت ملصقات تدعو لمقاطعة مطاعم "بيتزا هت".

وكتب الناشط الفلسطيني علاء أبو دياب، إن "بيتزا هت تسخر من إضراب الأسرى عن الطعام"، مستخدماً هاشتاغ #قاطعوا_بيتزاهت.

وأكدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال "بي دي إس" التي تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، إنها تدعم دعوات مقاطعة "بيتزا هت".

وقال المنسق العام لـ"اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" محمود نواجعة في رد مكتوب لفرانس برس، إن "سخرية بيتزا هت من قيادة الأسرى الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام من أجل الحرية والكرامة يصب الزيت على النار".

وتابع "ندعم الدعوات الشعبية الفلسطينية لمقاطعة عالمية لبيتزا هت، خصوصاً في العالم العربي".

وهناك فرع لـ"بيتزا هت" في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وعشرات الفروع في الشرق الأوسط.

وتملك الشركة فروعاً عدة في "إسرائيل" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، بالإضافة إلى فرع في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

وتعد قضية الأسرى إحدى القضايا المركزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاماً.

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الخمسين عاماً الماضية.