الجمارك كشفت تجاوزاته خلال فحص سلع صينية مقلّدة التماس 5 سنوات لمستورد يهرّب "الدوفيز" بتضخيم الفواتير

استمعت محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة، الثلاثاء، إلى صاحب شركة خاصة بالاستيراد والتصدير، متابع بتهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد اكتشاف مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، لسلعة مشبوهة، استوردها المتهم عبر شحنة قادمة من الإمارات المتحدة، عبارة عن عتاد وبرامج خاصة بأجهزة الإعلام الآلي بقيمة فاقت مليارين و600 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، أظهرت التحريات التي قامت بها نفس المصالح حول وقائع قضية الحال، أن السلع صينية المنشإ ومقلدة، وأن سعرها الحقيقي أقل بكثير من السعر المدون في الفواتير، كما أفضت التحقيقات بعد تفحص سجلّ الشركة إلى أن الصفقة لم تكن الأولى من نوعها، وأنّ المتهم تمكن من تهريب مبالغ أخرى قبل فترة من ذلك لنفس المعدات، بغية تهريب العملة الصعبة، التي قدرت إجمالا بما يقارب 4 ملايير سنتيم، كما أن المتهم تورط في عدة قضايا متعلقة بتضخيم الفواتير، كان يهربها إلى الخارج ويدعي بمجرد القبض عليه أنها اختفت في ظروف غامض، وبناء على ذلك، تم توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقه، وغرامة مالية قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة.