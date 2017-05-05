أمر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، بنشر الجيش لحماية منشآت إنتاج الغاز والفوسفات والنفط بعد اندلاع احتجاجات تهدف إلى عرقلة الإنتاج في جنوب البلاد.
وهذه هي المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نشر القوات لحماية المنشآت الصناعية الحيوية للاقتصاد التونسي رداً على احتجاجات.
وعلى مدى أسابيع يطالب نحو ألف متظاهر في محافظة تطاوين، حيث توجد منشآت للغاز لشركة إيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية، بفرص عمل أفضل وبرفع حصتهم من عائدات إنتاج المصادر الطبيعية.
وامتدت الاحتجاجات أيضاً إلى محافظة قبلي.
وقال السبسي في خطاب للمواطنين: "إنه قرار خطير، ولكن يجب تنفيذه لحماية ثرواتنا".
وأضاف السبسي، إن نشر القوات سيبدأ على الفور. وبدأت تونس مرحلتها الانتقالية صوب الديمقراطية منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقال السبسي: "مسارنا الديمقراطي أصبح مهدداً ويجب تطبيق القانون ولكننا سنحترم الحريات".
وجاءت الاحتجاجات في فترة حساسة تحاول فيها الحكومة تطبيق إجراءات تقشف. وتونس منتج صغير للغاز والنفط مقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر، عضوتا منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). ويبلغ إنتاج تونس اليومي 44 ألف برميل.
وكلفت الاحتجاجات في قطاع الفوسفات، التي اندلعت العام الماضي، البلاد أكثر من بليوني دولار، حسب ما قال مسؤولون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة تتدخل بالأسلحة لفض اشتباك طائفي في ميانمار
2ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي
3النظام يعدم أربعة سوريين أبعدتهم الكويت لأسباب بسيطة
4إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في مصر
5أمريكا مقتنعة بأن روسيا اخترقت الانتخابات الفرنسية
Français English
الرأي
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
بعد احتجاجات تطاوين
الرئيس التونسي يأمر بنشر الجيش لحماية منشآت الثروات الطبيعية
بي بي سي - الشروق أونلاين
أمر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأربعاء، بنشر الجيش لحماية منشآت إنتاج الغاز والفوسفات والنفط بعد اندلاع احتجاجات تهدف إلى عرقلة الإنتاج في جنوب البلاد.
تغطيات ذات صلة
الرئيس التونسي يأمر بنشر الجيش لحماية منشآت الثروات الطبيعية
"بيتزا هت" تعتذر للفلسطينيين
النظام يعدم أربعة سوريين أبعدتهم الكويت لأسباب بسيطة
الشرطة تتدخل بالأسلحة لفض اشتباك طائفي في ميانمار
مون جيه إن يؤدي اليمين رئيساً لكوريا الجنوبية
وهذه هي المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نشر القوات لحماية المنشآت الصناعية الحيوية للاقتصاد التونسي رداً على احتجاجات.
وعلى مدى أسابيع يطالب نحو ألف متظاهر في محافظة تطاوين، حيث توجد منشآت للغاز لشركة إيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية، بفرص عمل أفضل وبرفع حصتهم من عائدات إنتاج المصادر الطبيعية.
وامتدت الاحتجاجات أيضاً إلى محافظة قبلي.
وقال السبسي في خطاب للمواطنين: "إنه قرار خطير، ولكن يجب تنفيذه لحماية ثرواتنا".
وأضاف السبسي، إن نشر القوات سيبدأ على الفور. وبدأت تونس مرحلتها الانتقالية صوب الديمقراطية منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقال السبسي: "مسارنا الديمقراطي أصبح مهدداً ويجب تطبيق القانون ولكننا سنحترم الحريات".
وجاءت الاحتجاجات في فترة حساسة تحاول فيها الحكومة تطبيق إجراءات تقشف. وتونس منتج صغير للغاز والنفط مقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر، عضوتا منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). ويبلغ إنتاج تونس اليومي 44 ألف برميل.
وكلفت الاحتجاجات في قطاع الفوسفات، التي اندلعت العام الماضي، البلاد أكثر من بليوني دولار، حسب ما قال مسؤولون.