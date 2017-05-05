بعد موسى تواتي بونجمة مضرب عن الطعام أيضا !

أعلن خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الأربعاء، انه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما أسماه تزوير للانتخابات التشريعية التي خرج منها خالي الوفاض.

وقال بونجمة في بيان: "شرع خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على التزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة واحتقار الإرادة الشعبية، والفساد و الرشوة المستشرية في مفاصل السلطة".

ويظهر بونجمة في صورة منشورة على صفحته على "فايسبوك"، وهو ممدد على سرير ويلتحف العلم الوطني.

والتحق بونجمة في احتجاجه برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي دخل هو الآخر في إضراب عن الطعام منذ أيام بعد أن خسر حزبه في كل الولايات التي دخلها.

وينحدر هذان السياسيان من مدرسة واحدة هي تنسيقية أبناء الشهداء.