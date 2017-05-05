آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
-
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
-
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
بعد موسى تواتي
بونجمة مضرب عن الطعام أيضا !
أعلن خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الأربعاء، انه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما أسماه تزوير للانتخابات التشريعية التي خرج منها خالي الوفاض.
وقال بونجمة في بيان: "شرع خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على التزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة واحتقار الإرادة الشعبية، والفساد و الرشوة المستشرية في مفاصل السلطة".
ويظهر بونجمة في صورة منشورة على صفحته على "فايسبوك"، وهو ممدد على سرير ويلتحف العلم الوطني.
والتحق بونجمة في احتجاجه برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي دخل هو الآخر في إضراب عن الطعام منذ أيام بعد أن خسر حزبه في كل الولايات التي دخلها.
وينحدر هذان السياسيان من مدرسة واحدة هي تنسيقية أبناء الشهداء.
fatouma - khenchela2017/05/10 على 18:381
كرنفال في دشرة
المستغانمي - الجزائر2017/05/10 على 18:392
ثقافة الاضراب عن الطعام لا محل لها من الاعراب في الجزائر .
اطفرت فيك يا سي بونجمة . بعد ان شرعنتم الانتخابات . ها هو يضحي بكم
fatouma - khenchela2017/05/10 على 18:483
تتكلموا كلكم باسم رئىس الجمهورية الشيتة لم تنفع لان كما يقول المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل
جوج ببغال - فوق فكيك2017/05/10 على 19:034
فينك ياوحيدد زمانو راههم بزاف بغاو يموتو عندكم ياك لاباس اش واقع
جزائري - alg2017/05/10 على 19:075
الشعب الي حاسبينو غاشي فهم اللعبة وقاطع الإنتخابات .أما أنتم فشاركتم رغم علمكم مسبقا أنكم لن تحصلوا على أي شيء وأن اللعبة مغلقة لكن الطمع أعمى بصائركم .فتحملوا نتيجة اختياراتكم .فما أنتم إلاّ أرانب لكن للأسف هذه المرة مقطوعة الأرجل ......أتمنى أن تتراجعوا عن هذه الطريقة في الإحتجاج . والله يجيب الخير .
جزائري مجنون2017/05/10 على 19:126
وقد كنت الى وقت قريب أداة ودمية في يد النظام ولسنين طوال شأنك شأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين والإتحاد العام للطلبة ومنظمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين........ وكل االمنظمات الجماهيرية فتحولتم الى مصاصي الدماء وتحصلتم على إمتيازات لا تعد ولا تحصى نظير تصفيقكم وخدمتكم للنظام في زمن الإستبداد وبعده أما اليوم وبعد أن قذفت بك الأمواج الى الشاطئ تحولت الى مهرج
abdekrim - alger2017/05/10 على 19:207
يابونجمة اننا في شهر شعبان اللذي بغفل عليه كثير من الناس صيام يوم لله خير من الدنيا و ما فيها