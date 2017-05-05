عاش عمال ميناء بجاية الأربعاء لحظات من الهلع والخوف الشديدين، بعد الحادث المأساوي الذي وقع على مستوى الموقع البحري لتصليح البواخر التابع للمؤسسة الوطنية لتصليح البواخر، حيث تسبب- حسب معلومات "الشروق" انفجار وقع بقاع باخرة كانت تخضع لعملية الصيانة، في مقتل عاملين هما "حماشي رزيق وإدريس"، من نفس العائلة، حسب معلوماتنا دائما، من بلدية تيمزريت بالولاية ذاتها.بعين المكان، وهما ابنا عمومة، يبلغان من العمر 29 و30 سنة، ينحدران.
كما تسبب الحادث في إصابة أربعة عمال آخرين بحروق نقلوا على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بجاية لتلقي الإسعافات اللازمة. وحسب مصدر طبي من مستشفى "خليل عمران" لبجاية، فإن جميع الجرحى قد غادروا المستشفى في صحة جيدة. وقد عاش سكان مدينة بجاية وعمال الميناء على حد سواء على أعصابهم جراء هذا الحادث المأساوي، وهو الحادث الذي فتحت بشأنه المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة حيثيات وقوعه.
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ع. تڤمونت
عاش عمال ميناء بجاية الأربعاء لحظات من الهلع والخوف الشديدين، بعد الحادث المأساوي الذي وقع على مستوى الموقع البحري لتصليح البواخر التابع للمؤسسة الوطنية لتصليح البواخر، حيث تسبب- حسب معلومات "الشروق" انفجار وقع بقاع باخرة كانت تخضع لعملية الصيانة، في مقتل عاملين هما "حماشي رزيق وإدريس"، من نفس العائلة، حسب معلوماتنا دائما، من بلدية تيمزريت بالولاية ذاتها.بعين المكان، وهما ابنا عمومة، يبلغان من العمر 29 و30 سنة، ينحدران.
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كما تسبب الحادث في إصابة أربعة عمال آخرين بحروق نقلوا على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بجاية لتلقي الإسعافات اللازمة. وحسب مصدر طبي من مستشفى "خليل عمران" لبجاية، فإن جميع الجرحى قد غادروا المستشفى في صحة جيدة. وقد عاش سكان مدينة بجاية وعمال الميناء على حد سواء على أعصابهم جراء هذا الحادث المأساوي، وهو الحادث الذي فتحت بشأنه المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة حيثيات وقوعه.