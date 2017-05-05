يتوفر على 3 كاميرات وشاشة أكبر وحجم أقل "أل.جي" تكشف عن هاتفها الذكي الجديد بالكامل "جي-6"

قدمت شركة "أل.جي إليكترونيكس الجزائر" هاتفها الذكي الجديد بالكامل "جي.6" بتصميم جديد من خلال شاشة اكبر وحجم أقل، وكاميرا خلفية مزدوجة وسيتم بيعه للجزائريين خلال شهر ماي مرفقا بطقم من اللواحق، بسعر 79 ألف دينار.

وأفاد مسؤول قسم الهواتف النقالة في "أل.جي" الجزائر، ياسين خلاف، في ندوة صحفية الثلاثاء بفندق شيراطون أن تصميم الهاتف جعل منه أقل حجما، لكن بمساحة عرض اكبر من خلال شاشة اكبر. وحسب خلاف فإن أساس تصميم هذا الهاتف الذكي الجديد كان الشاشة، التي تعتبر من الأمور الأساسية التي يهتم بها الزبون ولذلك تم زيادة حجمها والإنقاص من حجم الهاتف الكلي.

وأوضح المتحدث أن الزبون ستكون له تجربة استخدام فريدة بحيث يمكن استعمال الهاتف "أل.جي-جي 6" بيد واحدة في أي وضعية كانت، ويتوفر على شاشة ساطعة QHD بـ 5.7 بوصة.

ويتوفر الهاتف حسب المتحدث على كاميرا مزدوجة خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وزاوية رؤية 125 درجة و75 درجة على التوالي، في حين الكاميرا الأمامية تقدر دقتها بـ5 ميغابيكسل وزاوية روية بـ100 درجة.

ويتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الماء والغبار وبه قارئ بصمات رقمي، ويشتغل بنظام أندرويد 7.0 نوغا، وتقدر الذاكرة العشوائية RAM بـ4 جيغا أوكتي، وذاكرة التخزين الداخلية بـ32 جيغا أوكتي قابلة للتمديد ببطاقة ذاكرة إلى غاية 2 تيرا أوكتي.

وتسجل ارتفاعا قويا للمبيعات العالمية في الربع الأول من السنة.

وسجلت "أل جي إلكترونيكس" زيادة تقدر بـ10 بالمائة في مبيعاتها وهي أحسن الأرباح التشغيلية منذ 2009.

وأعلنت شركة أل جي إليكترونيكس (LG) في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، عن نتائجها المالية للربع الأول من2017، والمتمثلة في 14.66 تريليون وون كوري (12.70 مليار دولار)، أي بزيادة 9.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وقد ضاعفت "أل.جي" تقريبا نتائجها التشغيلية إلى 921.5 مليار وون كوري (798.3 مليار دولار) بالنسبة لشركة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء، محققة بذلك أحسن النتائج منذ ثماني سنوات.

وحققت شركة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بالربع الماضي.

وتعود الإيرادات المالية المقدرة بـ4.46 تريليون وون كوري (4.02 مليار دولار أمريكي) بصورة رئيسة إلى النتائج المحققة في الأسواق الكورية وأمريكا الجنوبية. في حين حققت المبيعات المحلية زيادة سنوية تقدر بـ33 بالمائة بفضل رواج غسالات توين ووش، والمكيفات الهوائية وبعض الثلاجات وكذا جهاز "أل جي ستايلر" لمعالجة الملابس وأجهزة الجيل الأخير لتنقية الهواء.