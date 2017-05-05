سفير إسبانيا يشيد باحترافية الشرطة الجزائرية

استقبل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الأربعاء، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني سعادة سفير مملكة إسبانيا المعتمد بالجزائر، السيد أليخاندرو بولانكو. وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى سبل تطوير أسس ومجالات التعاون والشراكة بين شرطة البلدين، وكذا دعم مجالات تبادل التجارب والخبرات في ميادين مختلفة، من أجل مواجهة مختلف الجرائم، كالجرائم المستحدثة، وتلك العابرة للحدود.

وبالمناسبة، أعرب سفير مملكة إسبانيا في الجزائر عن ارتياحه لمستوى العلاقة المتميزة بين شرطة البلدين، كما أشاد بريادة واحترافية الشرطة الجزائرية، ودورها المهم في تعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدول.